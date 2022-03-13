Один человек пострадал при сносе элеватора взрывом в Волгоградской области

Происшествия 13.03.2022 20:58
13.03.2022 20:58
Один человек, по предварительной информации, пострадал сегодня при сносе элеватора взрывом в Волгоградской области. В комитете здравоохранения региона сообщили, что пострадавшего доставили в волгоградскую областную клиническую больницу №1.
- Состояние пациента стабильное, угрозы жизни нет, - отметили в ведомстве.
По данным информагентства, мужчина получил травмы уже после взрыва, когда находился на руинах элеватора.
Как ранее сообщалось, старый элеватор путем подрыва снесли сегодня в поселке Красный Яр Жирновского района Волгоградской области. Посмотреть на это событие собралось множество людей. Они приехали на машинах и наблюдали за сносом элеватора на безопасном расстоянии. О его сносе этого объекта жителей предупредили заранее.
Согласно открытым данным, в поселке Красный Яр Жирновского района находится ООО «Ададуровский элеватор». Общество ликвидировано 27 декабря 2021 года на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
Фото с сайта торгов: так элеватор выглядел в момент продажи
В феврале 2021 года имущественный комплекс элеватора был продан за 14,3 миллиона рублей компании из Приморского края. На торги выставлялись в общей сложности 29 объектов – здания силосных корпусов, склады, мастерские, сушилки и прочее недвижимое имущество 1962 года постройки. В описании лота отмечалось, что все объекты являются техническими и административными зданиями старой постройки, которые не эксплуатируются с 2016 года.
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