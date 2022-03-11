ВТБ запускает специальные меры поддержки для участников ВЭД

Экономика 11.03.2022 18:12
11.03.2022 18:12
ВТБ в рамках поддержки клиентов-участников ВЭД с 11 марта отменяет комиссию за переводы иностранной валюты по России для клиентов среднего и малого бизнеса. Без комиссии также будет проходить валютный контроль операций через другие банки по контрактам, находящимся на учете в ВТБ. Кроме того, ВТБ обеспечил для предпринимателей возможность сохранить действующий контракт в банке, а платежи по нему проводить в другом.
У клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ теперь нет необходимости переводить контракты в другие банки. После отмены комиссии за услуги участники ВЭД могут свободно пользоваться всеми инструментами и профессиональной экспертизой ВТБ без дополнительных расходов.
Сегодня клиенты банка – участники внешнеэкономической деятельности могут проводить расчеты по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в ВТБ, через любые российские банки без перевода таких контрактов в другой банк (на основе письма Банка России №019-12-4/1210 от 28.02.2022). Это позволит предпринимателям не тратить время и ресурсы на сложную процедуру перевода контракта между кредитными организациями, проводить весь учет по сделке в одном месте, иметь возможность отслеживать сроки, события и суммы с помощью инструментов экосистемы ВЭД банка, а также минимизировать риск нарушений валютного законодательства.
ВТБ делает все возможное, чтобы оказать дополнительную поддержку клиентам среднего и малого бизнеса – участникам ВЭД и минимизировать риски для их дела. Экосистема ВЭД, валютный контроль, расчеты в российских рублях, покупка и продажа валюты, операции по транзитным счетам, обязательная продажа валютной выручки, а также карточки сделок, цифровые консалтинговые сервисы и таможенные карты доступны клиентам в обычном режиме в интернет-банке ВТБ Бизнес. По всем вопросам о работе в текущих условиях клиенты могут обратиться к менеджерам по обслуживанию.
Официальные сообщения и рекомендации ВТБ для предпринимателей размещены на сайте ВТБ https://www.vtb.ru/malyj-biznes/
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