Общество

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram в России

Общество 11.03.2022 16:12
11.03.2022 16:12


Сегодня, 11 марта, Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram в России.  Официальное заявление, сообщает ИА "Высота 102", размещено на сайте надзорного органа.  

В опубликованном заявлении объясняются причины вынужденных мер.  

— В связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР в социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, — говорится в сообщении. — В связи с этим Генеральной прокуратурой России направлено в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram.

Ранее Гепрокуратура РФ уже признала Facebook причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. Более того, Генеральной прокуратурой направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. В исковом заявлении излагается требование запретить деятельность компании в России. 

— Согласно данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих, — комментируют в Генпрокуратуре РФ. — Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации.

Одновременно материалы направлены в СК России для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ранее 11 марта сообщалось о том, что российские пользователи возвращаются либо заводят аккаунты в социальной сети ВКонтакте. В компании отмечают резкий рост активности и заявляют о мерах поддержки пользователей. 

В то же время крупные компании, политические и общественные деятели массово переходят в Telegram. Так, например, 3 марта собственный канал в системе мгновенного обмена сообщениями завел депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко. На сегодня посты Савченко читают 187 человек. Депутат делится последними новостями с заседаний в Госдуме, а также комментирует резонансные события. Так, в частности, на днях Савченко подтвердил конфискацию виллы в Италии. 

Фото: Генпрокуратура РФ

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