Разумная замена: вице-мэра Волжского перетянули в Волгоград

Сегодня, 11 марта, стало известно об увольнении с поста заместителя главы города Волжского Виталия Кокшилова. Как стало известно ИА "Высота 102", чиновник переходит на работу в администрацию Волгограда.

— В ближайшее время должность заместителя главы Волгограда займет Кокшилов Виталий Александрович, — сообщили в мэрии Волгограда информагентсву. — Он имеет большой опыт работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства.

По сведениям собственного источника ИА "Высота 102", Кокшилов займет в Волгограде пост вице-мэра, остававшийся вакантным после ухода Сергея Разумного. Напомним, что последний заявил о нежелании продлевать трудовые отношения с городской администрацией в конце 2021 года. Заявление последовало сразу после того, как в должности главы Волгограда был утвержден Владимир Марченко.

Фото: администрация города Волжского