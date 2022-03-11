Экономика

Волгоградские налоговики предлагают бизнесу сообщать о проблемах из-за санкций

Экономика 11.03.2022 12:40
11.03.2022 12:40



УФНС России по Волгоградской области принимает сообщения от налогоплательщиков о проблемах, которые возникают в связи с недружественными действиями отдельных государств и складывающейся экономической ситуацией. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, обратная связь организована на базе Региональных ситуационных центров, которые занимаются сбором и мониторингом информации, в том числе по обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и социальных проблем. 
Принимается информация о сокращении персонала, фонда оплаты труда сотрудников, кредиторской и дебиторской задолженности, росте себестоимости продукции и прочее. Сбор данных проводится через почтовые ящики Региональных ситуационных центров, которые размещены в налоговых инспекциях, через Личные кабинеты, ТКС или по почте. Опрос налогоплательщиков также проводится при личном обращении в инспекцию и телефонам горячей линии.
Для оперативного обмена информацией в рамках взаимодействия налогоплательщики могут обращаться по телефону горячей линии: 8 (8442) 74-22-05 или направлять обращения по электронной почте РСЦ: sc.r3400@tax.gov.ru.
С целью проведения разъяснительной работы о функциях Региональных ситуационных центров налоговые инспекции проводят для налогоплательщиков семинар в он-лайн режиме. Ближайшее такое мероприятие запланировано на 14 марта. Уточнить возможность подключения к вебинару можно по телефонам справочных служб, размещенным в разделе «Контакты» блока региональной информации сайта ФНС России.

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