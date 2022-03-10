Сугробы в Волгоградской области останутся до конца марта





Снежный покров толщиной до 13 сантиметров сохранится в Волгоградской области до 20 чисел марта. Этому способствуют совсем не весенние морозы до -19º, которые обрушатся на регионе в ночь на воскресенье, 13 марта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодный сервис Ventusky. Сильные ночные заморозки в Волгоградской области продлятся почти всю следующую неделю.

Увеличению высоты сугробов, которые намело во вторник, 8 марта, способствует очередная метель, которая, по прогнозам синоптиков, придет в регион в ближайшие сутки. В настоящее время после прошедшего снегопада наибольшая толщина снежного покрова отмечается в Камышине и Даниловке (26 и 27 сантиметров), сообщили в погодном центре «Фобос». Это вдвое выше, чем обычно бывает в середине марта в Волгоградской области.