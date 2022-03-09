Общество

«Уволили и извинились перед русскими»: студент из Волгограда рассказал, как изменилась учеба в Чехии после 22 февраля

Общество 09.03.2022 18:34
09.03.2022 18:34

Студенты из Волгоградской области и других российских регионов, обучающиеся в европейских вузах, столкнулись с трудностями в связи с началом спецоперации на Украине. Одни не смогли улететь обратно в Европу после введенных санкций, другие ощутили на себе травлю по национальному признаку. Об этих и других проблемах корреспонденту ИА «Высота 102» рассказал студент из Волгограда Владислав Пастушенко. Третий год волгоградец живет и учится в чешском городе Брно. 

– Никто в Чехии не ожидал такого поворота событий. Конечно, люди в Европе чаще высказываются против спецоперации, – говорит студент иностранного вуза. – Чешское общество сегодня можно условно разделить на тех, кто крайне негативно относится к русским, и тех, кто против войны, но разделяет политические взгляды и свое отношение к российским гражданам. К примеру, некоторые чехи начали выкладывать в социальные сети посты с оскорблениями россиян, но в основном это агрессивная и малообразованная прослойка общества. 

Не столь давно, вспоминает Владислав, в его вузе произошла  неприятная ситуация. 

– Преподаватель в чешском вузе попросту отказался принимать на свои занятия русских студентов, – рассказывает волгоградец. – Но его сразу уволили и извинились перед русскими. Мои одногруппники, и я в том числе, теперь опасаемся, что можем столкнуться с скрытой дискриминацией со стороны преподавателей. А так, большая часть населения по-прежнему хорошо относятся к гражданам России. 

По словам волгоградца, усложнили жизнь россиянам и введенные Западом санкции.

– Проблем появилось очень много. Одной из главных стало то, что перестали выдавать новые визы. Документы на временное место жительства, впрочем, пока продляют всем. Лично мне теперь намного сложнее из России добраться до Чехии, поскольку воздушное пространство для российских авиалиний закрыто. Приходится искать обходные пути. Благо еще возможно добраться в Европу на автобусах и поездах. Также многие мои одногруппники из Белоруссии и России теперь остались без денег из-за блокировки переводов. Однако и тут некоторые мои друзья нашли обходные пути. Теперь все деньги они переводят в криптовалюту и спокойно отправляют куда им нужно. Правда, сумма для таких переводов должна быть достаточно значительной. 

Студент подчеркивает, что, несмотря на множество проблем из-за санкций, он продолжает работать в иностранной компании. Более того, уточняет Владислав, его материальное положение даже несколько улучшилось из-за курса валют.

 Я работаю в английской IT-компании программистом. Одна из немногих проблем, которая меня затронула в работе, – это интернет. То один сервис перестает работать из-за блокировки, то другой. Также меня коснулась блокировка переводов карт из-за рубежа в Россию. Сейчас мне приходится получать зарплату на чешскую карту. Поэтому при конвертации валют с иностранной карты в России я много теряю денег. Но несмотря на это, из-за резкого роста евро и доллара я намного больше начал зарабатывать. Поэтому доход все равно увеличился.

Рассуждая о запасном плане в случае ухудшения отношений между Россией и Европой и последующего закрытия границ, молодой человек признается, что не боится депортации, но все-таки надеется закончить обучение в иностранном вузе.

 Сейчас оценивать политические события очень сложно. Но страха, что выгонят с института, у меня практически нет. Иностранные вузы, вопреки волнениям, стараются помочь русским студентам. Нам, как и украинцам, предлагают бесплатную психологическую помощь, ректоры институтов постоянно выступают против дискриминации россиян, и различными способами стараются помочь и успокоить нас. Есть страх уехать в Чехию и не вернуться домой в Россию, но и оставаться дома не могу, так как там у меня уже какая-то стабильность в плане работы и образования. Приходится идти на риск.  

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