Общество

Профессор ВолгГТУ перечислил плюсы от запрета на движение фур в жару

Общество 14.06.2025 18:20
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14.06.2025 18:20


Последние дни на подъездах к Волгограду стали наблюдаться пробки из большегрузов. Это связано с действующими в регионе с 26 мая ограничениями на движение фур по Волгограду в период с 10-00 до 22-00 ч., если температура воздуха будет превышать +32 градуса.

Данная мера уже вызвала недовольство у водителей транзитных фур, которые стоят в длинной очереди в ожидании ночи, когда проезд грузовиков по дорогам областного центра разрешен. Понять дальнобойщиков можно. Но какие приоритеты главнее?

Своим авторитетным мнением по данной проблеме поделился с V102.RU заведующий кафедрой строительства и эксплуатации транспортных сооружений факультета транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, доктор технических наук, профессор, Сергей Васильевич Алексиков.

- Ежегодное введение ограничений на проезд в дневное время суток большегрузного автотранспорта по дорогам как Волгоградской области, так и самого областного центра – мера крайне важная и необходимая, - считает собеседник. - Поскольку с установлением в регионе экстремально высоких температур асфальт под колесами тяжеловесных машин раньше определенного срока приходит в негодность. Ведь далеко не секрет, что некоторая часть перевозчиков пренебрегает правилами безопасности и нагружает автомобили сверх нормы. Да даже,  если и грузят по правилам, все равно это влияет на покрытие — через наш южный транзитный регион ежесуточно проходят десятки тысяч автомобилей. А сейчас трафик еще увеличится за счет отдыхающих. В результате на дорогах образуются колейность, ямы, ухабы – и все вместе это может привести к росту аварийности.


То же самое происходит и в Волгограде, когда эти фуры едут по улицам, продолжил профессор. И в местах высокого скопления транспорта уже снова не проедешь — как правило,  средняя полоса уже «убита».

- А властям вместо того, чтобы направить средства на ремонт участков дорог, которые действительно в этом нуждаются, приходится их перераспределять или выделять дополнительные деньги на латание дыр на центральных улицах областного центра. И еще важный момент: дневной транзит тяжеловесов отражается и на экологическом состоянии города, когда от выхлопных газов становится трудно дышать, - убежден ученый.

В то же время  пробок в городе можно избежать, уверен Сергей Алексиков.

- Здесь нужно поработать автотранспортным предприятиям — ведь все были предупреждены об ограничениях заблаговременно. И надежды проскочить на авось не оправдаются. Вся информация продублирована на щитах, которые установлены на областных дорогах и на въезде в город. С тем учетом, что областной центр – самый линейный город в России, имеет протяженность почти 100 км, и объездной дороги нет. Как известно, она в настоящее время строится. Поэтому со стороны перевозчиков и водителей будет верным решением скорректировать графики движения. К слову, наши соседи тоже берегут свои дороги. В  Ростовской, Астраханской областях, в Калмыкии  действуют аналогичные ограничения на передвижение большегрузов, - продолжил доктор наук.

К слову, в регионе есть немало парковок с отелями, кафе, банями, где можно отдохнуть и переждать жару. Чтобы не мучить себя в ожидании проезда по городу, лучше остановиться в таких местах.

Фото администрации Волгоградской области

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