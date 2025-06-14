«Ковыляй, как можешь?»: такси с больным волгоградцем не пропустили в больницу





Волгоградец Михаил Егоров, который перенес два инсульта, столкнулся с проблемами при посещении областной клинической больницы №1. Как рассказал V102.RU Михаил Олегович, ему по назначению врача 9 июня надо было пройти МРТ в корпусе №11 лечебного учреждения.

- Я приехал на такси, так как мне тяжело ходить, - поделился мужчина. – Однако охранник на КПП отказался пропускать автомобиль, несмотря на мои просьбы. Я ему сказал, что мне даже несколько метров пройти тяжело, однако он был непреклонен. Пришлось кое-как, при поддержке товарища, который, слава Богу, меня сопровождал, идти, можно сказать, ползти пешком. Кое-как доковылял. Обидно было до слез.



После прохождения обследования силы у Михаила Олеговича совсем закончились.



- Я понял, что не выдержу обратный путь. Еще пройти несколько сотен метров просто не смогу. Я спросил у врача, можно ли вызвать такси прямо к корпусу? Она сказала, что нет проблем. Я вызвал машину, но оказалось, охранник ее снова не пропустил, - продолжил мужчина.



Чтобы добраться до ворот больницы, сопровождавшему Михаилу Егорову товарищу пришлось под залог своего паспорта (хорошо, он оказался при нем) взять инвалидную коляску напрокат и докатить друга до КПП. Потом вернуться с ней обратно и забрать документ.



- За всем этим с изумлением наблюдал таксист. Он так проникся, что даже не стал брать с меня плату за простой – а ему пришлось ждать, пока мы метались, чтобы выбраться с территории больницы, - вспоминает Михаил Олегович.



Не иначе, как издевательством над больными людьми, волгоградец не оценивает произошедший инцидент.



- Я могу понять, что существуют меры безопасности. Но это не значит, что с маломобильными гражданами можно так обращаться. Возмутило и поведение охранника. У него не было никакого бейджа, а мой вопрос, что за ЧОП здесь дежурит, он просто проигнорировал. Но, наверное, это не должно быть тайной, кто охраняет больницу? - задается вопросом собеседник.







В облздраве в ответе на редакционный запрос прокомментировали произошедшее.

- В соответствии с необходимостью обеспечения антитеррористического режима в крупном социальном учреждении с массовым пребыванием людей, в ВОКБ 1 действует приказ о пропускном режиме. Въезд на территорию больницы беспрепятственно осуществляется для машин скорой помощи, автотранспорта с пропусками. Согласно данного приказа, маломобильные пациенты могут въезжать на территорию больницы на личном транспорте с имеющимся знаком, указывающим, что это транспорт инвалида. Проезд маломобильных пациентов на личном транспорте без знака, машинах такси осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность и удостоверения инвалида. На территории больницы определены парковочные места для транспорта маломобильных пациентов, - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.



Также, добавили в ведомстве, заявку на плановую амбулаторную консультацию маломобильного пациента с возможностью временного пропуска можно оставить заранее на сайте больнице на главной странице. Кроме того, в настоящее время ведется проверка действий ЧОП, работающего на территории больницы для выяснения обстоятельств указанной ситуации.