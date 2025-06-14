Общество

«Ковыляй, как можешь?»: такси с больным волгоградцем не пропустили в больницу

Общество 14.06.2025 13:00
0
14.06.2025 13:00


Волгоградец Михаил Егоров, который перенес два инсульта, столкнулся с проблемами при посещении областной клинической больницы №1. Как рассказал V102.RU Михаил Олегович, ему по назначению врача 9 июня надо было пройти МРТ в корпусе №11 лечебного учреждения.

- Я приехал на такси, так как мне тяжело ходить, - поделился мужчина. – Однако охранник на КПП отказался пропускать автомобиль, несмотря на мои просьбы. Я ему сказал, что мне даже несколько метров пройти тяжело, однако он был непреклонен. Пришлось кое-как, при поддержке товарища, который, слава Богу, меня сопровождал, идти, можно сказать, ползти  пешком. Кое-как доковылял. Обидно было до слез.

После прохождения обследования силы у Михаила Олеговича совсем закончились.

- Я понял, что не выдержу обратный  путь. Еще пройти несколько сотен метров просто не смогу. Я спросил у врача, можно ли вызвать такси прямо к корпусу? Она сказала, что нет проблем. Я вызвал машину, но оказалось, охранник ее снова не пропустил, - продолжил мужчина.

Чтобы добраться до ворот больницы, сопровождавшему Михаилу Егорову товарищу пришлось под залог своего паспорта (хорошо, он оказался при нем) взять инвалидную коляску напрокат и докатить друга до КПП. Потом вернуться с ней обратно и забрать документ.

- За всем этим с изумлением наблюдал таксист. Он так проникся, что даже не стал брать с меня плату за простой – а ему пришлось ждать, пока мы метались, чтобы выбраться с территории больницы, - вспоминает Михаил Олегович.

Не иначе, как издевательством над больными людьми, волгоградец не оценивает произошедший инцидент.

- Я могу понять, что существуют меры безопасности. Но это не значит, что с маломобильными гражданами можно так обращаться. Возмутило и поведение охранника. У него не было никакого бейджа, а мой вопрос, что за ЧОП здесь дежурит, он просто проигнорировал. Но, наверное, это не должно быть тайной, кто охраняет больницу?  - задается вопросом собеседник.


В облздраве в ответе на редакционный запрос прокомментировали произошедшее.

- В соответствии с необходимостью обеспечения антитеррористического режима в крупном социальном учреждении с массовым пребыванием людей, в ВОКБ 1 действует приказ о пропускном режиме.  Въезд на территорию больницы беспрепятственно осуществляется для машин скорой помощи, автотранспорта с пропусками. Согласно данного приказа,  маломобильные пациенты могут въезжать на территорию больницы на личном транспорте с имеющимся знаком, указывающим,  что это транспорт инвалида.  Проезд маломобильных пациентов на личном транспорте без знака, машинах такси осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность и удостоверения инвалида. На территории больницы определены парковочные места для транспорта маломобильных пациентов, - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Также, добавили в ведомстве,  заявку на плановую амбулаторную консультацию маломобильного пациента с возможностью временного пропуска  можно оставить  заранее на сайте больнице на главной странице. Кроме того, в настоящее время ведется проверка действий ЧОП, работающего на территории больницы для выяснения обстоятельств указанной ситуации.

Фото Андрея Поручаева V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.06.2025 15:43
Общество 14.06.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2025 14:26
Общество 14.06.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2025 13:58
Общество 14.06.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2025 10:56
Общество 14.06.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2025 08:18
Общество 14.06.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2025 07:29
Общество 14.06.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2025 21:22
Общество 13.06.2025 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2025 19:53
Общество 13.06.2025 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2025 18:49
Общество 13.06.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2025 18:08
Общество 13.06.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2025 17:24
Общество 13.06.2025 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2025 16:48
Общество 13.06.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2025 14:58
Общество 13.06.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2025 14:18
Общество 13.06.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2025 13:03
Общество 13.06.2025 13:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:11
Двое граждан Азербайджана ездили по Волгограду с 2 кг наркотиковСмотреть фотографии
15:56
Росстат: в Волгоградской области вырос дефицит кадровСмотреть фотографии
15:43
Более 5,5 тысяч жителей Волгоградской области получили бесплатную помощь в ГосюрбюроСмотреть фотографии
15:28
«Его все время тянет в Курск»: под Волгоградом пропал пенсионер на велосипедеСмотреть фотографии
14:26
У жителя Камышина забрали российский паспорт из-за нарушения КонституцииСмотреть фотографии
13:58
Волгоградцы поделились 10 тысячами литрами кровиСмотреть фотографии
13:27
В Михайловке воровка обокрала пенсионерку, попросив водыСмотреть фотографии
13:00
«Ковыляй, как можешь?»: такси с больным волгоградцем не пропустили в больницуСмотреть фотографии
12:13
Волгоградка на машине наехала на пенсионерку на переходеСмотреть фотографии
11:41
В центре Волгограда пьяный подросток на электросамокате сбил ребенкаСмотреть фотографии
10:56
В райцентре Волгоградской области решили проблему с водойСмотреть фотографии
10:44
«Свои будут биться до конца»: как в Волгограде воспитывают смену сегодняшним игрокам «Ротора»Смотреть фотографии
10:08
«Вода быстро кончилась»: под Волгоградом огонь уничтожил дом и хозпостройкуСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде ночью после ДТП сгорела фура: пострадавший в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:18
В Волгограде гости пришли на свадьбу с собачьим кормомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:29
Волгоградская облдума закупает 20 телефонов за 711 тысяч рублейСмотреть фотографии
21:22
«Здесь самые добрые бабушки»: молодой врач из Индии рассказал, за что полюбил ВолгоградСмотреть фотографии
20:50
Бастрыкин решил разобраться в ДТП с участием ребенка и самокатчицыСмотреть фотографии
20:20
На трассе под Волгоградом перевернулась фураСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
РПН объявил Волгоград благоприятным для проживания городомСмотреть фотографии
19:20
Юные волгоградские пляжные гандболистки выиграли соревнования в честь Дня РоссииСмотреть фотографии
18:49
В Волгограде продают ретро-авто за 11 миллионов рублейСмотреть фотографии
18:08
«Выхожу в любую погоду»: 71-летний волгоградец пробегает большие дистанции наравне с молодыми спортсменамиСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде байкер избил на пешеходном переходе участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
В Волгограде вандалы разбили трамвайную остановку «Краснознаменская»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:48
В ЦПКиО Волгограда стартовал монтаж «Русских горок»Смотреть фотографии
16:16
МВД обещает по миллиону за 11 опасных преступников: их именаСмотреть фотографии
15:35
В России испытали лазерное оружие против беспилотниковСмотреть фотографии
15:23
Бастрыкин поручил разобраться в причинах смерти пациента скорой в УрюпинскеСмотреть фотографии
14:58
Волгоградский интернат получил интерактивную панель к Дню РоссииСмотреть фотографии
 