Общество

В Волгограде полицейские отправили 9 автомобилей с неисправностями на спецстоянку

Общество 14.06.2025 17:56
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14.06.2025 17:56


Итоги профилактического рейда, проведенного в Волгограде, подвели в Госавтоинспекции. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, передает V102.RU, за несколько часов были составлены более 30 административных материалов в отношении водителей, чьи транспортные средства имели излишнюю тонировку.

Также были выявлены факты использования транспортных средств, эксплуатация которых запрещена. При осмотре автомобилей обнаружились технические неисправности, самодельные конструкции. Также некоторые авто не были зарегистрированы в установленном законодательством порядке.  В итоге 9  автомобилей уехали на эвакуаторах  на специализированные стоянки.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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