Более 5,5 тысяч жителей Волгоградской области получили бесплатную помощь в Госюрбюро





Более 5,5 тыс. жителей Волгоградской области получили правовую помощь специалистов Госюрбюро. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, специалисты бесплатно консультируют граждан, имеющих право на получение такой помощи, помогают в оформлении документов, а также представляют их интересы в судах и учреждениях.

Чаще всего жители региона обращаются к юристам по поводу мер социальной поддержки, сделок с недвижимостью и земельными участкам, а также просят защитить их права потребителей.



Специалисты Госюрбюро проводят и консультации в региональном отделении фонда «Защитники Отечества», участвуют в «Единых семейных приемных». Также еженедельно мобильный офис Госюрбюро выезжает в отдаленные населенные пункты.



Подробную информацию о том, кто имеет право на получение бесплатной помощи и как могут помочь им специалисты, можно узнать в Госюрбюро Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 102 (2-й этаж), а также по телефонам: (8442) 32-07-32, (8442) 32-07-29.



Фото V102.RU (архив)



