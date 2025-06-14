Общество

Более 5,5 тысяч жителей Волгоградской области получили бесплатную помощь в Госюрбюро

Общество 14.06.2025 15:43
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14.06.2025 15:43


Более 5,5 тыс. жителей Волгоградской области получили правовую помощь специалистов Госюрбюро. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, специалисты бесплатно консультируют граждан,  имеющих право на получение такой помощи, помогают в оформлении документов, а также представляют их интересы в судах и учреждениях.

Чаще всего жители региона обращаются к юристам по поводу мер социальной поддержки, сделок с недвижимостью и земельными участкам, а также просят защитить их права потребителей.

Специалисты Госюрбюро проводят и консультации в региональном отделении фонда «Защитники Отечества», участвуют в «Единых семейных приемных». Также еженедельно мобильный офис Госюрбюро выезжает в отдаленные населенные пункты.

Подробную информацию о том, кто имеет право на получение бесплатной помощи и как могут помочь им специалисты, можно узнать в Госюрбюро Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 102 (2-й этаж), а также по телефонам: (8442) 32-07-32, (8442) 32-07-29.

Фото V102.RU (архив)

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