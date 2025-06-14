Волгоградцы поделились 10 тысячами литрами крови





В Волгоградской области благодаря донорам удалось заготовить и переработать более 10,3 тысячи литров крови и компонентов. Это почти на тысячу литров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

С начала 2025 года в Волгоградской области всего было выполнено 19,8 тыс. донаций. Только в период с 9 по 11 июня, в преддверии Всемирного дня донора, кровь сдали 580 жителей региона.



За период с февраля по май 2025 года Волгоградским центром крови было организовано 64 различных мероприятия, которые объединили более 5,7 тыс. участников. В ходе акций 4395 человек сдали кровь и ее компоненты, а 62 человека вступили в регистр доноров костного мозга. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 12 тыс. почетных доноров.



Фото облздрав34 t.me





