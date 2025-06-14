У жителя Камышина забрали российский паспорт из-за нарушения Конституции

В Камышине мужчина лишен гражданства России за уклонение от прохождения военной службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 39-летний мужчина, проживающий в Камышине, ранее приобрел российское гражданство в соответствии с действующим Федеральным законом.
Однако в нарушение Конституции России и норм законодательства он проигнорировал требования об обязательной постановке в течение двух недель на воинский учет. Ранее выданный паспорт уже бывшего гражданина Российской Федерации изъят и признан недействительным.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области