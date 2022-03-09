Клиенты Сбера могут оформить кредитные каникулы по 106-ФЗ

Экономика 09.03.2022 10:47 Новости компаний
09.03.2022 10:47 Новости компаний
С 8 марта 2022 года розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ. Воспользоваться ею могут заёмщики, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% и они могут подтвердить официальными документами снижение дохода. Срок действия программы – до 30 сентября 2022 года.
Также в Сбере существует собственная программа реструктуризации, с её условиями можно ознакомиться по ссылке.
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