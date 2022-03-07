В Волгоградской области зафиксированы случаи микст-инфекции





В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 17%. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения области составил 84,2 на 10 тысяч населения, сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболеваемость снизилась по всем возрастным группам: среди детей в группах 0-2 года - на 7%, 3-6 лет – на 5%, 7-14 лет - на 4%, в группе от 15 лет и старше – на 22%.

В ведомстве уточнили, что в регионе циркулируют негриппозные вирусы парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса, сезонного коронавиурса и COVID-19, встречаются и микст-инфекции, когда заболевание вызывают сразу несколько возбудителей – группы или комбинации вирусов и бактерий.Решения о полной приостановке образовательного процесса в связи с заболеваемостью ОРВИ были приняты в двух сельских детских садах. Частично были приостановлены занятия по группам/классам в 9 школах, в 2-х школах-интернатах, в 4-х детских садах, в 1-м колледже и в 1-м вузе.