В Волгоградской области зафиксированы случаи микст-инфекции

Решения о полной приостановке образовательного процесса в связи с заболеваемостью ОРВИ были приняты в двух сельских детских садах. Частично были приостановлены занятия по группам/классам в 9 школах, в 2-х школах-интернатах, в 4-х детских садах, в 1-м колледже и в 1-м вузе.
Здравоохранение 07.03.2022 15:08
07.03.2022 15:08
Решения о полной приостановке образовательного процесса в связи с заболеваемостью ОРВИ были приняты в двух сельских детских садах. Частично были приостановлены занятия по группам/классам в 9 школах, в 2-х школах-интернатах, в 4-х детских садах, в 1-м колледже и в 1-м вузе.
В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 17%. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения области составил 84,2 на 10 тысяч населения, сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболеваемость снизилась по всем возрастным группам: среди детей в группах 0-2 года - на 7%, 3-6 лет – на 5%, 7-14 лет - на 4%, в группе от 15 лет и старше – на 22%.В ведомстве уточнили, что в регионе циркулируют негриппозные вирусы парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса, сезонного коронавиурса и COVID-19, встречаются и микст-инфекции, когда заболевание вызывают сразу несколько возбудителей – группы или комбинации вирусов и бактерий.
Решения о полной приостановке образовательного процесса в связи с заболеваемостью ОРВИ были приняты в двух сельских детских садах. Частично были приостановлены занятия по группам/классам в 9 школах, в 2-х школах-интернатах, в 4-х детских садах, в 1-м колледже и в 1-м вузе.
Реклама
Попавшего под поезд подростка перевели из Палласовской ЦРБ в Волгоград03.03.2022 15:10
Здравоохранение 03.03.2022 15:10
Волноваться ли родителям, если ребенок плохо говорит?03.03.2022 08:52
Здравоохранение 03.03.2022 08:52
В детской поликлинике Волгограда после капремонта открылся блок для пациентов с ОРВИ02.03.2022 20:44
Здравоохранение 02.03.2022 20:44
Число заболевших ОРВИ в Волгоградской области сократилось почти на треть01.03.2022 10:28
Здравоохранение 01.03.2022 10:28
Санитарная авиация спасла жизнь троим малышам в Волгоградской области27.02.2022 19:00
Здравоохранение 27.02.2022 19:00
Волгоградские онкологи в ЦАОП обследовали более 5 тысяч жителей с начала года27.02.2022 09:53
Здравоохранение 27.02.2022 09:53
Сезон простуд заканчивается в Волгоградской области22.02.2022 15:53
Здравоохранение 22.02.2022 15:53
Волонтеры не увидели очередей в поликлиниках Волгограда22.02.2022 15:52
Здравоохранение 22.02.2022 15:52
Наберитесь терпения: переболевшие коронавирусом волгоградцы остаются без QR-кодов18.02.2022 18:24
Здравоохранение 18.02.2022 18:24
Первый пошел: какие поликлиники отремонтируют в Волгограде и области в 2022 году18.02.2022 17:03
Здравоохранение 18.02.2022 17:03
Волгоградский облздрав озвучил страшный прогноз распространения коронавируса18.02.2022 14:40
Здравоохранение 18.02.2022 14:40
«Мы разрулили»: медики заявили о победе над очередями в волгоградской поликлинике18.02.2022 13:42
Здравоохранение 18.02.2022 13:42
«Боятся заразиться?»: волгоградцы пожаловались на недосмотр на приеме у врачей18.02.2022 13:20
Здравоохранение 18.02.2022 13:20
"Домик для терапевта" за 27 миллионов построят под Волгоградом14.02.2022 19:05
Здравоохранение 14.02.2022 19:05
Эндоскопы и мониторы пациентов привезли в семь ЦРБ Волгоградской области11.02.2022 15:02
Здравоохранение 11.02.2022 15:02
Реклама