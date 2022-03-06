Мартом тут не пахнет: морозы до -16º ударят в Волгоградской области





Заморозки до -16º градусов прогнозируют синоптики в северных районах Волгоградской области в ночь с 6 на 7 марта. В понедельник днем воздух в южных районах региона прогреется до +3º, в Волгограде метеорологи обещают температуру от 0º до -2º.

Ночью северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, днем он поменяет направление на западное и юго-западное и стихнет до 3-8 м/с. Возможны порывы до 13 м/с. Существенных осадков не предвидится, ночью Волгоградский ЦГМС прогнозирует туман и изморозь.