Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограничений





Сбербанк напоминает, что любую оплату на терминалах Сбера можно проводить с картами, выпущенными банками РФ, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно.

Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay(Android NFC).

При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 г.

Cервисы Сбера ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы СБП ограничения никак не затронут.

Напомним, международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. При этом в России заверили, что данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MastetCard внутри страны.

Все карты клиентов Сбера будут работать. По ним можно будет совершать операции на территории России - снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно, потому что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платёжных решений.







