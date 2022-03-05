Расследования

В Волгограде 6 марта состоится автопробег «Своих не бросаем»

Расследования 05.03.2022 16:23
05.03.2022 16:23


Завтра в Центральном районе жители Волгограда и Волгоградской области примут участие во Всероссийской акции – в автопробеге «Своих не бросаем»   в поддержку специальной операции, проводимой Россией в Донецкой и Луганской народных республиках. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы акции, в мероприятии примут участие представители патриотических, национальных, молодежных, спортивных общественных организаций и казачьих обществ Волгоградской области. Координатором автопробега является Волгоградская региональная спортивная федерация бокса.
Колонны участников автопробега будут сформированы на двух площадках  - на ул. Советской в районе Дома Павлова (ул. Советская, дом № 39) с участием представителей федерации бокса и  общественной организации «40 сороков», а также  напротив гидромелиоративного колледжа (представители казачества и национальных общественных объединений).
Старт автопробега назначен на 12.00.
Маршрут колонны федерации бокса пройдет от дома 39 по ул. Советской до Храма Всех Святых на вершине Мамаева Кургана через ул. им. 7 Гвардейской дивизии, ул. Набережная 62-й Армии, ул. Краснознаменская, ул.Глубокоовражная, ул. Кубанская, ул. им. Маршала Рокоссовского.
Маршрут колонны казачества и национальных общественных объединений пройдет от гидромелиоративного колледжа по ул. Советской до Храма Всех Святых на вершине Мамаева Кургана через ул. им. 7 Гвардейской дивизии, ул. Хиросимы, ул. им. Маршала Рокоссовского.
Колонны объединяются на ул. им. Маршала Рокоссовского при подъезде к Мамаеву Кургану.
После размещения транспорта на стоянке Мамаева Кургана  участники мероприятия возложат цветы в Зале Воинской Славы. Завершится мероприятие молебном в Храме Всех Святых.


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