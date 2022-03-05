В Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»





Посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра «Акварель» в Советском районе эвакуированы на парковку комплекса сегодня в 15:00, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы.

На месте работают кинологи, МЧС и полиция. На данный момент перекрыты выезд и въезд на территорию торгового комплекса.



