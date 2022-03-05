В Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»

Происшествия 05.03.2022 15:46
05.03.2022 15:46
Посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра «Акварель» в Советском районе эвакуированы на парковку комплекса сегодня в 15:00, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы.
На месте работают кинологи, МЧС и полиция. На данный момент перекрыты выезд и въезд на территорию торгового комплекса.
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