



Специализированная площадка по сбору изношенных покрышек легковых автомобилей от физических и юридических лиц откроется в промзоне Волгограда. Это позволит предотвратить появление в городе стихийных свалок старых шин, которые ежегодно возникают в балках, лесополосах и местах общего пользования, когда водители «переобувают» свои машины.

Компания по переработке резинотехнических изделий сможет принимать для дальнейшей утилизации до 2,5 тысяч тонн покрышек в год, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Контролировать деятельность компании будут мэрия и некоммерческая ассоциация «ЭкоШинСоюз».

– Технология переработки шин экологически безвредна – в процессе не производится выброс химических веществ в окружающую среду, – заверил исполнительный директор «ЭкоШинСоюза» Сергей Подойников. – Так, например, существует метод измельчения в резиновую крошку, которую в будущем можно использовать при укладке травмобезопасного покрытия на различных площадках.

Для борьбы со свалками изношенных покрышек мэрия Волгограда, областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и регенератно-шинноремонтный завод в Волжском в 2021 году заключили трехстороннее соглашение. В рамках документа прошлой осенью на завод для переработки и утилизации с улиц в частном секторе и дворов Волгограда вывезли более 1400 старых шин.