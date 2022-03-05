Экология

В Волгограде откроют специализированный пункт сбора и переработки старых шин

Экология 05.03.2022 12:53
05.03.2022 12:53


Специализированная площадка по сбору изношенных покрышек легковых автомобилей от физических и юридических лиц откроется в промзоне Волгограда. Это позволит предотвратить появление в городе стихийных свалок старых шин, которые ежегодно возникают в балках, лесополосах и местах общего пользования, когда водители «переобувают» свои машины.

Компания по переработке резинотехнических изделий сможет принимать для дальнейшей утилизации до 2,5 тысяч тонн покрышек в год, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Контролировать деятельность компании будут мэрия и некоммерческая ассоциация «ЭкоШинСоюз».

– Технология переработки шин экологически безвредна – в процессе не производится выброс химических веществ в окружающую среду, – заверил исполнительный директор «ЭкоШинСоюза» Сергей Подойников. – Так, например, существует метод измельчения в резиновую крошку, которую в будущем можно использовать при укладке травмобезопасного покрытия на различных площадках.

Для борьбы со свалками изношенных покрышек мэрия Волгограда, областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и регенератно-шинноремонтный завод в Волжском в 2021 году заключили трехстороннее соглашение. В рамках документа прошлой осенью на завод для переработки и утилизации с улиц в частном секторе и дворов Волгограда вывезли более 1400 старых шин.

Изношенные автомобильные покрышки представляют большую опасность для экологии. Они выделяют в окружающую среду целый ряд веществ: бензпирен, продукты окисления молекул бутадиен-стирольного каучука, полибутадиена, спиртов и других. Под воздействием дождя, палящего солнца и ветра шины начинают сыпаться, и мелкая крошка покрывает место складирования. Канцерогены, яды и поверхностно активные вещества проникают в почву, медленно отравляя ее, при этом выделяются в атмосферу и летучие вещества. Куда опаснее пожары на несанкционированных свалках покрышек – воспламенение ведет к выбросу в атмосферу огромного количества загрязнителей разных классов опасности.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экология
02.03.2022 09:08
Экология 02.03.2022 09:08

0
Далее
Экология
01.03.2022 10:46
Экология 01.03.2022 10:46

0
Далее
Экология
22.02.2022 16:08
Экология 22.02.2022 16:08

0
Далее
Экология
11.02.2022 10:09
Экология 11.02.2022 10:09

0
Далее
Экология
08.02.2022 12:40
Экология 08.02.2022 12:40

0
Далее
Экология
07.02.2022 15:00
Экология 07.02.2022 15:00

0
Далее
Экология
07.02.2022 12:51
Экология 07.02.2022 12:51

0
Далее
Экология
04.02.2022 17:01
Экология 04.02.2022 17:01

0
Далее
Экология
02.02.2022 08:00
Экология 02.02.2022 08:00

0
Далее
Экология
19.01.2022 19:33
Экология 19.01.2022 19:33

0
Далее
Экология
17.01.2022 11:58
Экология 17.01.2022 11:58

0
Далее
Экология
10.01.2022 16:07
Экология 10.01.2022 16:07

0
Далее
Экология
10.01.2022 10:40
Экология 10.01.2022 10:40

0
Далее
Экология
31.12.2021 12:01
Экология 31.12.2021 12:01

0
Далее
Экология
29.12.2021 10:03
Экология 29.12.2021 10:03

0
Далее

Лента новостей

16:47
Более 30 км трасс в Волгоградской области расширят до четырех полосСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде 6 марта состоится автопробег «Своих не бросаем»Смотреть фотографии
16:19
Еще двое жителей Волгограда арестованы судом на 15 сутокСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографии
15:17
В Волгограде рассыпаются фасады исторического здания госстатистикиСмотреть фотографии
15:15
Депутат Госдумы Олег Савченко прокомментировал арест своей виллы в ИталииСмотреть фотографии
15:08
Двое молодых мужчин умерли от ковида в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области продолжат нацпроекты в новых условияхСмотреть фотографии
14:43
Марченко обратился к волгоградцам из-за неспокойной обстановкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
В Волгоградской области задержали двух водителей с поддельными правамиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
Проекты в опасности: волгоградское УФАС займется спекулянтами на рынке стройматериаловСмотреть фотографии
14:07
Ограничения на работу 11 аэропортов России продлены до 14 мартаСмотреть фотографии
13:52
Грузовик с бытовой техникой DNS разграбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
График работы ГИБДД Волгоградской области в праздничные дниСмотреть фотографии
13:26
Столетний рубеж перешагнули 303 жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде откроют специализированный пункт сбора и переработки старых шинСмотреть фотографии
12:23
Коронавирус еще не покидает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:14
Разваливающееся общежитие «Химпрома» в Волгограде признали аварийнымСмотреть фотографии
12:07
Владелец магазина в Урюпинске осужден за организацию незаконной миграцииСмотреть фотографии
11:28
Банк «Открытие» снижает тарифы по онлайн-инкассации для медицинских компанийСмотреть фотографии
11:25
В Волгоградской области бабушка стала невольной соучастницей грабежаСмотреть фотографии
11:09
Единственный в Волгограде магазин re:Store возобновил работуСмотреть фотографии
10:51
Задержан водитель, сбежавший после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
Валит деревья и рвет провода: волгоградские энергетики переведены на особый режим работы из-за штормаСмотреть фотографии
10:32
Рабочий питомника под Волгоградом тайно распродавал ёлки и елиСмотреть фотографии
10:26
Торговые сети в Волгограде ограничат продажу товаров с минимальной наценкой в одни рукиСмотреть фотографии
10:12
Шестиэтажную поликлинику за 1,6 млрд построят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:01
ГУ МЧС по Волгоградской области предупредило об усилении ветра до 28 метров в секундуСмотреть фотографии
09:54
Автомобилисты в Волжском устроят автопробег в поддержку российской армииСмотреть фотографии
09:49
Троллейбусы перекрыли два проспекта в Волгограде из-за ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 