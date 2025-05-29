Экология

Проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы начнут воплощать в жизнь в 2026 году

Экология 29.05.2025 18:23
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29.05.2025 18:23


В Волгоградской области реализация проекта дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы стартует в 2026 году. Об этом было объявлено сегодня, 29 мая, на «парламентском часе» в Волгоградской областной думе.

Как сообщил председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз, выступивший перед депутатами с докладом, финансирование предполагается в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Сроки реализации этого крупного проекта обозначены на 2026-2032 годы. 

Глава Облкомприроды в своем выступлении уделил большое внимание вопросу восстановления водного фонда Волгоградской области, в который входят свыше 3000 водных объектов. В регионе по поручению губернатора была разработана долгосрочная программа, направленная на обеспечение водными ресурсами Волго-Ахтубинской поймы, защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики, расчистку русел рек в целях увеличения их пропускной способности, капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений, охрану, восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов. 


По словам Сивокоза, за 11 лет в Волгоградской области в рамках этой программы уже расчищено 107 водных объектов общей протяженностью свыше 270 километров. До 2030 года аналогичную работу планируют провести еще на 152 водных объектах, чтобы улучшить их водообеспеченнось. Эти мероприятия согласованы с Росводресурсами и вошли в федеральный проект «Вода России». В соответствии с ним в ближайшие 5 лет в регионе планируют расчистить 43 водоема.

Большое внимание уделяется работе по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Первоочередными являются Волга, Дон, Ахтуба, Иловля, Медведица, Хопер, Бузулук, Еруслан, Торгун. А общая протяженность береговой линии поверхностных водных объектов, требующая установления границ, составляет порядка 19800 км. На данный момент определены границы водоохранных зон на территории свыше 2000 км. К 2030 году эту работу планируют закончить.

В Волгоградской области ведется работа по восстановлению действующих и строительству новых водопропускных сооружений, которые позволяют обеспечить свободный водоток во время половодий и задерживать водные ресурсы в меженный период. Если к 2019 году было построено всего одно водопропускное сооружение, то сегодня их количество насчитывает уже 74. Они позволяют ежегодно наполнять Волго-Ахтубинскую пойму до 85%. В перечень объектов федерального проекта «Вода России» до 2030 года по заявке Волгоградской области включено строительство еще 74 водопропускных сооружений Волжского и Донского бассейнов.

В своем докладе глава профильного комитета также уделил внимание вопросам сохранения и восполнения лесного фонда, совершенствования системы обращения с отходами, ликвидации объектов накопленного вреда (свалок), улучшения качества атмосферного воздуха.  Также Алексей Сивокоз рассказал, что делается в регионе для сохранение биологического разнообразия, устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и создания условий для экологического туризма.

Председатель думского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экологического совета при регпарламенте Ирина Соловьева напомнила, что руководством страны экологическое благополучие выделено в отдельную национальную цель. Парламентарий подчеркнула, что вопросы экологии постоянно присутствуют в общественной повестке дня, определяют качество жизни будущих поколений.


- Благодаря слаженной работе, организованной под руководством губернатора Андрея Бочарова, администрации региона, Волгоградской областной думы, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественности нам удалось добиться весомых результатов по предыдущему нацпроекту «Экология», - отметила Ирина Соловьева. 

По ее словам, Волгоградская область по качеству окружающей среды заняла первое место среди субъектов ЮФО и 19-е место в общероссийском рейтинге. Кроме того, по итогам проекта «Чистая страна» регион поднялся с пятого на второе место в общероссийском рейтинге.

- Депутатский корпус совершенствует экологическое законодательство, активно участвует в реализации экологических проектов, обеспечивая системную поддержку как на региональном, так и на федеральном уровнях. Важную роль в этом процессе играет Экологический совет при Волгоградской областной думе, к работе по охране окружающей среды подключились многие активные граждане, представители общественных организаций, – отметила Ирина Соловьева. – Перед нами стоит важная задача: найти новые подходы и обеспечить преемственность экологических ценностей. Участие муниципалитетов крайне необходимо, прежде всего, в работе по сохранению водных объектов, соблюдению природоохранного законодательства в водоохранных зонах, а также во взаимодействии с сельхозтоваропроизводителями. Если мы сейчас не наведем порядок в водоохранных зонах, то все мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации в интересах будущих поколений, дадут лишь краткосрочный результат. 


Подводя итог «парламентскому часу», председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин отметил, что у волгоградского региона накоплен огромный опыт в решении экологических задач – многие местные инициативы получили государственную поддержку, стали частью федеральных проектов. По итогам «парламентского часа» профильный комитет облдумы подготовит рекомендации с учетом прозвучавших в ходе обсуждений вопросов и предложений.

Фото: архив V102.RU / Волгоградская областная дума

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