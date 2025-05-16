Волжская ГЭС будет держать «рыбную полку» до 26 мая

Сбросы Волжского гидроузла в Волгоградской области, которые в настоящее время составляют 14 тысяч кубов в секунду, останутся неизменными до 26 мая. Такое решение, как сообщает V102.RU, было принято накануне на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Согласно новым указаниям Росводресурсов, в режиме спецпопуска среднесуточные сбросные расходы на Волжской ГЭС с 17 по 26 мая текущего года составят 14000±500 куб.м/с, с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 15,2 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

- Специальный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы, - пояснили на Волжской ГЭС.

Межведомственная рабочая группа свои решением установила режимы работы также для Рыбинского и Жигулевского гидроузлов.

Ранее сообщалось, что новым решением Росводресурсы продлили режим спецпопуска на Нижней Волге на три дня благодаря сложившимся гидрометеорологическим условиям. Этому способствовали обильные осадки, выпавшие в последней декаде апреля – первой декаде мая.