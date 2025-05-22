Экология

В Волгоградской области дроны обследуют озера и пруды

Экология 22.05.2025 10:36
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22.05.2025 10:36


В Волгоградской области за состоянием водных объектов будут следить с помощью дронов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды, до 13 июня под прицел беспилотников попадут 87 озер, прудов и участков рек Волжского и Донского бассейнов. 

Обследование местности с воздуха будет проведено с целью предотвращения загрязнения водных объектов мусором. 

Также места проверят на наличие незаконных свалок в водоохранных зонах и на предмет незаконного использования местности с ограничением доступа жителей к воде. 

Фото: архив V102.RU

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