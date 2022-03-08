Прикипели к заводу душой: волгоградки рассказали об удивительной работе на «Красном Октябре»



Традиционно металлургия в России, да и в других странах, ассоциируется с мужским производством. Раскаленные печи, сложное оборудование и физически тяжелый труд никак не вяжутся в сознании обывателей с хрупкими женскими фигурками. Работницы волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» на своем примере решительно доказывают – женщине есть место в металлургии, и эта работа не делает их менее женственными. В канун Международного женского дня заводчанки рассказали журналистам ИА «Высота 102» о своей любви к профессии, работе среди мужчин и отношении к 8 Марта.

«Придумать хорошую технологию мало»

Технолог Александра Кравченко встречает нас в девичьем образе: светлые локоны, помада, тушь, и даже строгая заводская форма и каска не способны разрушить это очарование. Как начальник группы литейного производства ежедневно она погружается в теоретические сведения и собранные на практике данные, анализирует, выдвигает новые идеи и совершенствует технологию производства. От ее умений, знаний и идей в конечном итоге зависит то, насколько качественными и прочными будут изложницы, в которые выпускают жидкую сталь сразу после плавки. На столе – идеальный порядок, под рукой верный друг – фирменный «краснооктябрьский» ежедневник.



– Честно признаться, эту профессию я выбрала по картинке: на ярмарке вакансий в школе я увидела снимки с «Красного Октября», как плавят сталь, прокатывают металл, и меня это заворожило, – смеется Александра. – До этого я себя вообще ни в какой профессии не видела, а тут решила поступать в политех. Конечно, мама переживала, где, кем именно я буду работать – она у меня врач, и вся родня по ее линии тоже медики. Папа мой военный. Зато мой муж тоже металлург, правда, работает не на «Красном».

Собеседование Александры на «Красном Октябре» было первым и единственным – девушка признается, что любовь к профессии сегодня пересиливает все возможные трудности. С тех пор прошло почти шесть с половиной лет, и за это время девушка только утвердилась в однажды принятом решении. Немалая заслуга в этом ее коллег, в том числе мужчин, которые окружают ее и в кабинете, и в цеху.

– Когда я пришла в цех фасонного литья (ЦФЛ) с первым предложением, работники отреагировали положительно, никто не заявил: «Что ты лезешь к нам с бестолковыми идеями!». Помню, была у меня инновация – 20 тонн кокса руками перебрать, чтобы отсортировать строго выбранные фракции, – с улыбкой вспоминает Александра Кравченко. – Все терпеливо мне всё объясняли, что так не получится, а так – можно попробовать, шли навстречу, и это была действительно командная работа. В нашей работе очень важно выстроить взаимодействие между людьми из разных подразделений, и я надеюсь, что мне это удалось. Как-то коллеги в ЦФЛ даже мне сказали: «К нам в цех ни один технолог так часто не ходил, как ты».



Александра признается, что порой может неделю не вылезать из цеха, чтобы в мельчайших деталях зафиксировать всё, что может повлиять на конечный результат. Такую вдумчивую и тщательную работу особенно ценят в мужском коллективе.

– Женщины, они кропотливые, они создают чертежи лучше, чем мы их царапаем, – смеется старший мастер по технологии в ЦФЛ Андрей Решетников. – У меня в коллективе работают женщины, девушки, замечательные технологи. Саша, которая приходит к нам из заводоуправления, ответственная и дисциплинированная, с ней легко было сработаться.



Сама же Александра считает, что женщинам легче трудиться в коллективе, где численно преобладают мужчины. По ее словам, в женском кругу порой создается напряжение, которое только мешает работе.

– Работать с мужчинами гораздо удобнее и продуктивнее, потому что женщины гораздо более эмоциональны, что сказывается на результате, – подчеркнула Александра Кравченко. – Ведь мало придумать хорошую технологию – нужно до мелочей соблюдать технологическую цепочку. А она длинная, начиная с материала, с которым мы работаем, с принципов работы с этим материалом, заканчивая готовой формой, ее химическим составом, свойствами. Очень большой путь, очень много шажков, и каждый нужно коллективно отслеживать, над каждым нужно попотеть.

«Мы – главный щит завода»

В отличии от Александры Кравченко, пополнившей ряды металлургов сразу после университета, Виктория Богомоленко пришла на «Красный Октябрь», где трудились ее муж, свекор и свекровь, после 10 лет работы в детском саду. На столь кардинальные перемены в жизни ее подтолкнули сложные 90-е годы, и в 2002 году Виктория стала земледелом в фасонно-литейном цехе (ныне ЦФЛ). Проработав так 10 лет, женщина поняла – пора меняться к лучшему, и отправилась в учебный центр при заводе. После успешной сдачи экзаменов Виктория получила 4 группу допуска по электробезопасности и влилась в дружный коллектив цеха по ремонту электрометаллургического оборудования (ЭЦРМО).



– Поначалу моя семья в меня не верила, мол, такая хрупкая девушка, работала с детьми, воспитателем, и тут пришла на завод, – вспоминает Виктория Богомоленко. – Но все сложилось иначе. К сожалению, сегодня уже нет в живых ни моего супруга, ни свекра со свекровью, но я с гордостью продолжаю их династию на этом заводе. И сейчас сын учится на электрика, я надеюсь, что он придёт на «Красный» и продолжит наше дело.

Неустанная бдительность, высочайшая ответственность и предельная внимательность – все эти качества давно стали неотъемлемыми спутниками работы Виктории Богомоленко. Будучи дежурным электромонтером, она занимается постоянным обслуживанием электроустановок и трансформаторных подстанций на территории предприятия, проверяет их работоспособность, а в случае поломки – готовит к приезду ремонтной бригады.



– Каждую смену, приходя на работу, я понимаю, что от меня зависит безаварийная и бесперебойная работа всего завода – это очень сосредотачивает и дисциплинирует, – рассуждает Виктория Богомоленко. – Нас не зря называют главным щитом завода, ведь всё, что происходит на «Красном»: моргнул свет, отключилось электропитание, посадка напряжения – обо всём этом сообщают нам. Заводчане звонят на щит, мы принимаем и обрабатываем заявки, оперативно разбираемся в причинах, помогаем решить проблему и устранить последствия.



Большинство дежурных электромонтеров ЭЦРМО – представительницы прекрасного пола. С мужчинами, которые трудятся в ремонтных бригадах и возглавляют участки работ, дамы работают дружно и на равных.

– Мы определенно не чувствуем пренебрежения или снисхождения, наши ребята никогда не бросят в беде, всегда придут на выручку или подставят плечо в трудный момент, – отзывается о коллегах Виктория. – И уже в преддверии 8 Марта мы ждем, что коллеги поздравят нас. Особенно приятно, когда на проходной дарят тюльпаны, а руководство премирует к празднику. Это уже стало традицией, и мы с трепетом и радостью готовимся к этому дню.

«Без подарка никто не останется»

С цветами и поздравлениями женщин «Красного Октября» встречают не только на проходных предприятия, но и в цехах, в «красных уголках». В первые весенние дни утренние сменно-встречные собрания проходят особенно приятно для женской половины коллективов.

– Мужчины дарят нам торты, каждой из нас по тюльпану, день начинается с праздничного настроения, – рассказала оператор поста управления на горячих работах в обжимном крупносортном цехе (ОКЦ) Анна Лысова. – Неважно, если твоя смена выпала на 7 или 9 марта – всё равно без подарка, без угощения никто не останется.



Анна работает в ОКЦ почти 20 лет – трудовой юбилей она отметит в августе этого года. Оператором на посту женщина стала только четыре года назад: до этого Анна была бригадиром на отгрузке металлопроката из ОКЦ, потом весовщицей. Но когда в 2018 году освободилась вакансия на посту, то она не раздумывая сменила направление деятельности, оставшись не только на родном предприятии, но и в своем же цеху.

– Два десятка лет назад я закончила швейное училище, но по профессии работать не пошла – почти сразу устроилась на «Красный Октябрь», – вспоминает Анна Лысова. – Тем более, что у меня здесь работала вся семья: мама и бабушка были операторами, папа был механиком стана «2000», дед – вальцовщиком. Всегда было к кому обратиться за советом, родные меня поддерживали, и я ни разу не пожалела, что пришла на завод. Тогда я приняла такое решение осознанно, и сегодня уходить отсюда не собираюсь.



За четыре года Анна выучила свое дело от и до: металл поступает на ее пост уже на финальном этапе производственной цепочки ОКЦ, и женщине необходимо перенести его на воздушное охлаждение. Мелкий профиль проката – круги маленького диаметра – дополнительно требуется собрать в «букет». Все эти действия Анна давно довела до автоматизма и готова делиться знаниями и умениями с новым поколением. На вопрос, передаст ли она опыт своим детям, женщина лишь смеется.

– Не знаю пока, пойдут ли они сюда работать, – улыбается Анна. – У меня две девочки, старшей 10, младшей 6 лет, только в школу пойдет в этом году. Конечно, они спрашивали, кем я работаю, чем папа занимается – мой муж тоже в ОКЦ. Иногда нам удается несколько секунд на видео снять, дома показываем им кадры. Они, безусловно, в восторге, им это очень интересно. Ещё мы с супругом приводили их в новый парк перед заводом, дочки видели, где мама с папой работают, хотя бы с фасада, и остались очень довольны.



И девочек, и их маму 8 Марта дома ждет настоящий праздник. Своим же коллегам Анна в этот день пожелала только всего самого доброго, светлого и желанного для всех женщин: «Любви, здоровья, и чтобы всегда выглядели красиво и молодо, а всем заводчанкам – хорошей зарплаты!».