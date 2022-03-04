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На Волгоградскую область надвигается снежная буря

Полезно знать 04.03.2022 22:24
04.03.2022 22:24


Снегопад с ураганным ветром прогнозируют синоптики в Волгоградской области в субботу, 5 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102»  со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +1 градуса по Цельсию. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла. Ветер ночью и утром северо-западный со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 21 м/с. Днем в отдельных южных районах прогнозируются порывы до 28м/с, местами метель. 

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