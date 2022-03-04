На Волгоградскую область надвигается снежная буря





Снегопад с ураганным ветром прогнозируют синоптики в Волгоградской области в субботу, 5 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +1 градуса по Цельсию. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла. Ветер ночью и утром северо-западный со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 21 м/с. Днем в отдельных южных районах прогнозируются порывы до 28м/с, местами метель.