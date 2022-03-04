ВТБ: Санкции никак не коснутся вкладчиков российских банков









На минувшей неделе под удар санкций ЕС и США попали крупнейшие предприятия и компании, в том числе – ведущие банки. Сегодня многие клиенты банков озадачены: как не потерять накопления, хранящиеся на счетах? Не будет ли проблем при оплате покупок? Что безопаснее – наличка или все же хранение денег в банке?

На самые актуальные вопросы ИА "Высота 102" ответили в одном из крупнейших банков страны – ВТБ.

Какими банковскими картами я могу пользоваться?

Все карты ВТБ работают на территории нашей страны без изменений. Их стабильная работоспособность поддерживается банком совместно с Национальной системой платежных карт. С помощью карт клиенты могут оплачивать покупки в магазинах, приобретать товары и услуги в Интернете или снимать наличные деньги в банкоматах.

У меня вклад в банке, который попал под санкции. Боюсь потерять свои деньги. Что делать?

Санкции никак не коснутся вкладчиков российских банков. Банковские депозиты надежно защищены государством – это показали и кризисы 2008 и 2014 годов, и пандемия: несмотря на все внешние и внутренние вызовы, не было ни одного случая невозврата гражданам вложенных денег. Кроме того, теперь хранить деньги в банках стало еще выгоднее. Центробанк резко повысил ключевую ставку, а ВТБ вслед за решением регулятора увеличил проценты по депозитам как в рублях, так и в долларах. Ставки по некоторым вкладам поднялись выше 20% годовых при размещении средств на полгода.

На счету есть деньги, стоит ли экстренно покупать валюту или потребительские товары?

Мы рекомендуем совершать только те покупки, которые были в планах еще до наступления непредвиденных обстоятельств и советуем в любой ситуации воздерживаться от эмоциональных действий с накоплениями.

В моменты кризиса точно не стоит массово скупать валюту, растущий спрос и меняющаяся информационная повестка сильно влияют на курс. ЦБ пытается охлаждать рынок с помощью «заградительного» курса.

Это же правило относится к бытовой технике и автомобилям. Часто случается, что через какое-то время скупленные в больших объемах ненужные товары заполняют вторичный рынок. Продавцы вынуждены выставлять их по сниженной в несколько раз цене из-за большого количества предложений и отсутствия спроса.

Могу ли я хранить свои деньги в валюте?

Да. Валютные сбережения хранить на вкладах ВТБ теперь снова выгодно. Если совсем недавно доходы по ним были на околонулевом уровне, то сейчас по долларовому вкладу на 3 месяца ставка составит 8% годовых, в евро – 7%. Такой продукт позволит клиенту ВТБ получить максимальный доход от собственных валютных накоплений.

Будут ли возникать трудности при снятии наличных на повседневные нужды?

Все отделения и банкоматы ВТБ полноценно работают. В банкоматах можно снять и внести наличные средства в рублях и валюте, осуществить операции по пластиковым картам Visa, MasterCard и «Мир». Лимит ограничивается только стандартами банковской карты.

Чтобы получить валютные средства или сумму в рублях свыше 500 тысяч в отделении банка, деньги нужно предварительно заказать. Сделать это можно по телефонам 1000 и 8 (800) 100-24-24. Как только сотрудники выбранного вами отделения подготовят необходимую сумму, можно будет закрыть заказ. Для удовлетворения спроса клиентов в полном объеме банк организовывает дополнительную работу отделений по выходным.

Когда полноценно заработают бесконтактные платежные сервисы?

Из-за санкций платежные сервисы ApplePay и GooglePay теперь недоступны клиентам. Чтобы провести бесконтактную оплату покупок в магазинах, можно воспользоваться пластиковыми картами.

Владельцы смартфонов с операционной системой Android могут установить приложение MirPay (6+), в нем предусмотрена бесконтактная оплата картой «Мир». Мгновенный заказ цифровой или пластиковой карты «Мир» доступен в ВТБ Онлайн (6+).

Есть ли изменения в мобильном приложении ВТБ?

Онлайн-сервисы банка работают в привычном режиме за исключением переводов за рубеж. Клиентам доступны переводы средств внутри страны и ежедневные платежи в пользу поставщиков товаров услуг. Переводить деньги внутри банка ВТБ и между другими банками по России клиенты ВТБ в ВТБ Онлайн могут как в рублях, так и в валюте.

Клиенты также могут воспользоваться сайтом интернет-банка ВТБ. Войти в web-версию ВТБ Онлайн можно по номеру карты или логину. Ссылка на ресурс — https://online.vtb.ru/. Мобильное приложение никак не изменит порядок работы на смартфонах HUAWEI и Xiaomi, а также смартфонах на «Android».

Надежно ли защищены мои сбережения?

Что касается банковских вкладов, они надежно защищены государством. На примере кризисов 2008 и 2014 годов можно увидеть, что, несмотря на нестабильность, в стране не было ни одного случая невозврата гражданам вложенных средств.

Банковская система России продолжает совершенствоваться. За последние годы сотни неблагонадежных кредитных организаций лишились лицензий, несколько крупных банков государство решило санировать. При этом все вкладчики получили застрахованные государством суммы в размере до 1,4 млн рублей. Система государственной защиты средств граждан работает в рамках Агентства страхования вкладов.

Вырастет ли процентная ставка по взятой ранее ипотеке?

Внесение изменений в действующие кредиты, в том числе жилищные, запрещено законом. Правило распространяется на все банки России. Ни потребительские кредиты, ни ипотечные программы изменениям не подлежат. Клиентам с оформленными ипотеками беспокоиться не о чем. Стоимость их кредита и недвижимости зафиксированы законом в договоре. А на фоне роста ключевой ставки у заемщиков есть возможность получать повышенный процент по депозитам от накоплений и направлять вырученные средства на погашение ипотечного кредита.

Попавшим в непростую финансовую ситуацию заемщикам банк всегда готов пойти навстречу. Клиентам, которые столкнулись со сложностями при оплате кредитов, рекомендуется сообщить о проблемах в банк. Клиентам будут предложены программа реструктуризации кредитов и кредитные каникулы.



