Суд в Волгограде отправил в СИЗО еще одну криминальную блондинку

Расследования 04.03.2022 13:00
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04.03.2022 13:00
Волгоградский областной суд сегодня изменил меру пресечения Елене Королевой, задержанной в январе текущего года в аэропорту Волгограда по делу об афере с кредитами. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, ранее Центральным районным судом Волгограда Королевой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но прокурор и одна из потерпевших обжаловали постановление. Они просили изменить Королевой меру пресечения на заключение под стражу. Апелляционная инстанция, изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, отменила постановление Центрального районного суда. Елена Королева заключена под стражу до 18 марта текущего года.
Напомним, что Елена Королева и Валентина Богданова были задержаны в аэропорту Волгограда 20 января при попытке покинуть регион. В этот же день Центральный районный суд Волгограда избрал в отношении женщин меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако 4 февраля Валентине Богдановой изменили меру пресечения и поместили в СИЗО. Всего по этому уголовному делу проходят трое фигуранток. Ранее под стражу до 18 марта была взята Елена Кубачева.
По данным следствия, учредительница микрокредитной организации «Депозит Капитал» и ее помощница разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Они убеждали клиентов брать крупные кредиты и инвестировать в их прибыльную компанию. При этом, часть денег они возвращали гражданам и обещали ежемесячно выплачивать за них кредит. В течение первых двух месяцев предприимчивые женщины выполняли обещание, но потом платежи прекращались. Полученные от «инвесторов» деньги, как считают оперативники, они тратили на приобретение предметов роскоши, элитных квартир и автомобилей, коммерческой недвижимости.
В полицию поступило уже более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 миллиона рублей. Оперативники располагают сведениями, что эта организация получила порядка 100 миллионов рублей, так как туда обратились более 600 человек. Не исключено, что количество потерпевших возрастет.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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