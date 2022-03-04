Волгоградцам разъяснили тонкости обращений по «гаражной амнистии»



Спустя ровно полгода после вступления в силу закона о «гаражной амнистии» комитет по управлению госимуществом Волгоградской области утвердил регламент передачи жителям в собственность земли под гаражами. Немудрено, что на его подготовку у чиновников ушло 6 месяцев: 60-страничный документ во всех бюрократических подробностях описывает процедуру предоставления новой госуслуги в МФЦ.

«Гаражная амнистия» позволит россиянам, в том числе волгоградцам, наконец-то легализовать свои гаражи, которые достались им еще с советских времен. Под действие закона попадают только построенные до 2004 года боксы, не признанные судом или местной администрацией самостроями. Еще в сентябре прошлого года Росреестр перечислил характеристики зданий, которые подходят для регистрации по новому закону.

Гараж должен иметь прочную связь с землей, то есть быть капитальным. Не получится оформить помещения, которые являются вспомогательными по отношению к частным домам, подземные гаражи и боксы в многоквартирных домах. При этом узакониванию гаража не помешают общие стены с другими гаражами, распад гаражного кооператива и неоформленное наследство на бокс. Гараж можно зарегистрировать, даже если земля под ним предоставлена в бессрочное пользование или аренду гаражному кооперативу.

Согласно утвержденному 1 марта 2022 года регламенту, заявителем на получение новой госуслуги может быть:

- гражданин, который пользуется построенным до конца 2004 года капитальным гаражом. Землю под ним ему дало предприятие или организация, либо он иным образом получил право на использование участка;

- гражданин, использующий капитальный гараж в действующем или распавшемся кооперативе;

- гражданин, который приобрел гараж у людей, указанных в предыдущих пунктах. В случае, если бокс был куплен у члена гаражного кооператива, он должен быть действующим;

- гражданин, в фактическом пользовании которого есть земельный участок с некапитальным гаражом, построенным до 2004 года. НО! Этот участок должен быть выделенным из земли, ранее предоставленной кооперативу;

- наследник всех выше указанных лиц.

Заявителей принимают во всех МФЦ Волгоградской области и региональном комитете по управлению госимуществом на ул. Новороссийской, 15 (4 и 5 этажи, кабинеты №№102, 402, 501, 507). В пятницу в облкомимуществе неприёмный день.

Регламент предусматривает также проведение консультаций по подаче заявлений для оформления земли под гаражами. Оговаривается даже время индивидуальных личных консультаций – на одного человека специалисты МФЦ или облкомимущества готовы потратить не более 10 минут. Разъяснения по услуге волгоградцы могут получить также по почте, в том числе электронной gosim@volganet.ru, и по телефонам: +7 (8442) 35-26-00, 35-26-18 (приемная); 35-26-41, 35-26-21 (общий отдел).

В МФЦ или облкомимущество волгоградцам, претендующим на «гаражную амнистию», нужно подать:

- заявление, образец которого утвержден в регламенте и опубликован на сайте профильного комитета;

- документ о предоставлении/выделении земли под гаражом либо о возникновении права использования участка;

- схему расположения участка на кадастровом плане, если он не размежован;

- копию паспорта.

Также может быть предоставлен документ о выделении земли гаражному кооперативу, из которой должен образован участок, решение общего собрания членов кооператива о распределении гаража, документы о передаче гаража между двумя людьми, свидетельство о праве на наследство.

Если же у заявителя нет документов о предоставлении ему гаража или земли для его строительства, подойдут другие бумаги:

- договор о подключении к инженерным сетям, заключенный до конца 2004 года, и квитанции об оплате коммунальных услуг;

- документ о технической инвентаризации гаража;

- выписку из ЕГРЮЛ о существовании либо ликвидации гаражного кооператива.

Все копии должны быть заверены нотариально либо представлены с оригиналами, которые после сверки возвращаются заявителю на приеме.

По итогу обращения в МФЦ или комитет обладатель гаража может получить:

- предварительное согласование предоставления земли под гаражом в собственность (аренду);

- отказ в предварительном согласовании;

- решение о предоставлении в собственность участка, в том числе ранее согласованного;

- проект договора аренды участка, в том числе ранее согласованного;

- решение об отказе в предоставлении земли в собственность.

На эти процедуры чиновникам и работникам МФЦ отводится от 20 до 45 дней. Так, решение о предварительном согласовании либо об отказе в нём, о выдаче земельного участка в собственность бесплатно должно быть выдано не позднее 30 дней. Такой же срок предусмотрен для составления проекта договора аренды земли и решения об отказе в предоставлении земельного участка.

Дольше всего тянется процедура, при которой нужно согласовать схему расположения участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Если же заявитель предоставляет в облкомимущества технический план гаража, то принятие решения о предоставлении земли в собственность или составление договора аренды занимает всего 20 дней.

Почему могут отказать?

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке;

- наложение земельных участков;

- нарушения Земельного кодекса РФ при разработке схемы участка;

- несоответствие схемы расположения участка проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

- гараж признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;

- если у другого человека есть право бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;

- указанный в заявлении участок образован после раздела земли, предоставленной СНТ (если только заявитель не является сам членом этого СНТ);

- на участке расположены здание, сооружение, незавершенная постройка, принадлежащие другому человеку, юрлицу, государству или муниципалитету;

- земля изъята из оборота или наложены ограничения на ее оборот;

- участок зарезервирован или изъят для государственных или муниципальных нужд;

- в отношении указанной земли есть договор о комплексном развитии территории;

- участок является предметом аукциона;

- эта земля уже выделена для строительства частного дома, садоводства, использования КФХ;

- участок находится в границах зоны с особыми условиями использования территории, предназначен для размещения объектов федерального, регионального или местного значения;

- на этой земле будут строить здание по госпрограмме;

- предоставление участка в аренду или собственность бесплатно не допускается;

- участок не отнесен к определенной категории земель;

- участок предварительно уже согласовали другому человеку;

- если границы земли подлежат уточнению по закону о государственной регистрации недвижимости;

- площадь участка, указанного в заявлении, более чем на 10% превышает его площадь, указанную в схеме расположения;

- гараж признан самостроем и подлежит сносу.

Госпошлина или любая другая плата за предоставление госуслуги не взимается.