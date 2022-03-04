Волгоградцам разъяснили тонкости обращений по «гаражной амнистии»

Спустя ровно полгода после вступления в силу закона о «гаражной амнистии» комитет по управлению госимуществом Волгоградской области утвердил регламент передачи жителям в собственность земли под гаражами. Немудрено, что на его подготовку у чиновников ушло 6 месяцев: 60-страничный документ во всех бюрократических подробностях описывает процедуру предоставления новой госуслуги в МФЦ.
«Гаражная амнистия» позволит россиянам, в том числе волгоградцам, наконец-то легализовать свои гаражи, которые достались им еще с советских времен. Под действие закона попадают только построенные до 2004 года боксы, не признанные судом или местной администрацией самостроями. Еще в сентябре прошлого года Росреестр перечислил характеристики зданий, которые подходят для регистрации по новому закону.
Гараж должен иметь прочную связь с землей, то есть быть капитальным. Не получится оформить помещения, которые являются вспомогательными по отношению к частным домам, подземные гаражи и боксы в многоквартирных домах. При этом узакониванию гаража не помешают общие стены с другими гаражами, распад гаражного кооператива и неоформленное наследство на бокс. Гараж можно зарегистрировать, даже если земля под ним предоставлена в бессрочное пользование или аренду гаражному кооперативу.
Согласно утвержденному 1 марта 2022 года регламенту, заявителем на получение новой госуслуги может быть:
Заявителей принимают во всех МФЦ Волгоградской области и региональном комитете по управлению госимуществом на ул. Новороссийской, 15 (4 и 5 этажи, кабинеты №№102, 402, 501, 507). В пятницу в облкомимуществе неприёмный день.
Регламент предусматривает также проведение консультаций по подаче заявлений для оформления земли под гаражами. Оговаривается даже время индивидуальных личных консультаций – на одного человека специалисты МФЦ или облкомимущества готовы потратить не более 10 минут. Разъяснения по услуге волгоградцы могут получить также по почте, в том числе электронной gosim@volganet.ru, и по телефонам: +7 (8442) 35-26-00, 35-26-18 (приемная); 35-26-41, 35-26-21 (общий отдел).
В МФЦ или облкомимущество волгоградцам, претендующим на «гаражную амнистию», нужно подать:
Также может быть предоставлен документ о выделении земли гаражному кооперативу, из которой должен образован участок, решение общего собрания членов кооператива о распределении гаража, документы о передаче гаража между двумя людьми, свидетельство о праве на наследство.
Если же у заявителя нет документов о предоставлении ему гаража или земли для его строительства, подойдут другие бумаги:
Все копии должны быть заверены нотариально либо представлены с оригиналами, которые после сверки возвращаются заявителю на приеме.
На эти процедуры чиновникам и работникам МФЦ отводится от 20 до 45 дней. Так, решение о предварительном согласовании либо об отказе в нём, о выдаче земельного участка в собственность бесплатно должно быть выдано не позднее 30 дней. Такой же срок предусмотрен для составления проекта договора аренды земли и решения об отказе в предоставлении земельного участка.
Дольше всего тянется процедура, при которой нужно согласовать схему расположения участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Если же заявитель предоставляет в облкомимущества технический план гаража, то принятие решения о предоставлении земли в собственность или составление договора аренды занимает всего 20 дней.
Почему могут отказать?
Госпошлина или любая другая плата за предоставление госуслуги не взимается.
Напомним, что до визита в МФЦ или облкомимущество волгоградцам необходимо проверить, состоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Это можно сделать онлайн через публичную кадастровую карту или на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Если участка нет, то его нужно поставить на кадастровый учет. Потребуется составить межевой план земельного участка и технический план гаража, которые может подготовить кадастровый инженер.