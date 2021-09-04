Гаражная амнистия в действии: куда и с чем обращаться волгоградцам





С 1 сентября в России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»: владельцы незарегистрированных гаражей, в том числе в кооперативах, могут оформить их в упрощенном порядке бесплатно. При разработке законопроекта депутаты Госдумы заявляли, что он затронет около 3,5 млн россиян.

В Волгоградской области точное или даже примерное число незарегистрированных гаражей и их де-факто владельцев неизвестно: ни в администрации Волгограда, ни в региональном управлении Росреестра на этот вопрос ответить затруднились. В ведомствах сослались на тот факт, что легализация неучтенных гаражей носит заявительный характер – власти рассчитывают, что жители самостоятельно будут обращаться для упрощенного оформления боксов.

Между тем, депутаты Волгоградской облдумы в конце августа приняли закон о проведении мероприятий по выявлению неучтенных гаражей. Согласно документу органы местного самоуправления займутся поиском сведений о выделении земельных участков под строительство или эксплуатацию гаражей и о правообладателях ранее учтенных сооружений. Соответствующие запросы чиновники смогут направлять в органы государственной власти, организации, а также в нотариальную палату для получения сведений о правообладателях таких объектов. Для поиска владельцев неучтенных гаражей будет также запущена информационная кампания, в частности, власти разместят на гаражах и в гаражных кооперативах объявления о порядке действий по «гаражной амнистии».

Под действие закона о «гаражной амнистии» попадают только построенные до 2004 года гаражи, не признанные судом или местной администрацией самостроями. Гараж должен иметь прочную связь с землей, то есть быть капитальным. Оформить не получится помещения, которые являются объектами вспомогательного использования по отношению к частным домам, подземные гаражи и боксы в многоквартирных домах. Оформлению гаража не помешают общие стены с другими гаражами, распад гаражного кооператива и неоформленное наследство на бокс. Гараж можно зарегистрировать, даже, если земля под ним предоставлена в бессрочное пользование или аренду гаражному кооперативу.

Первым шагом волгоградцам необходимо проверить, состоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Это можно сделать онлайн через публичную кадастровую карту или на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Если участка нет, то его нужно поставить на кадастровый учет. Потребуется составить межевой план земельного участка и технический план гаража, которые может подготовить кадастровый инженер.

Далее гараж можно зарегистрировать в МФЦ, для чего понадобится один из следующих документов:

- любое решение органа власти о предоставлении земельного участка (в том числе советского периода времени);

- любое решение предприятия, совхоза, колхоза, при которых был построен гараж;

- документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;

- решение собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение гаража;

- старый техпаспорт на гараж;

- документы о подключении гаража к электросетям;

- документы о наследовании или покупке гаража.

В Росреестре отметили, что новый закон предусматривает бесплатное предоставление земли под гаражом. Госпошлину за регистрацию права собственности на гараж и землю берет на себя администрация – для владельцев оформление является бесплатным.

В ближайшее время региональное управление Росреестра соберет на семинаре для разъяснения нового закона волгоградских кадастровых инженеров и представителей гаражных кооперативов. В дальнейшем жители Волгоградской области смогут проконсультироваться и у них.