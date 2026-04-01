Число работающих волгоградцев выросло на 300 человек

В Волгоградской области число работающих граждан составляет 1293900 человек. Такие данные по состоянию на ноябрь 2025 года – январь 2026-го опубликовал Волгоградстат.

В июне-августе 2025 года рабочая сила в регионе оценивалась в 1293600 человек – на 300 человек меньше.

Согласно новому выборочному обследованию, по-прежнему в регионе больше всего работающего населения проживает в городах – 79,1%. В сельской местности трудятся всего 20,9% трудоспособных граждан в возрасте от 15 лет и старше. Работающих мужчин на 5% больше – 52,5%. В общей структуре рабсилы женщины составляют 47,5%.

