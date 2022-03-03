Спорт

Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после проигрыша "Рубину"

Спорт 03.03.2022 21:26
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03.03.2022 21:26


Волгоградский «Ротор» в первом официальном матче под руководством нового тренера Артема Куликова на выезде проиграл клубу из Казани в матче 1/8 финала  Кубка России - 1:2. Как сообщает ИА "Высота 102", гостям посчастливилось открыть счёт уже на 12-ой минуте встречи, когда нападающему волгоградцев Роману Минаеву удалось подкараулить удачный отскок мяча от штанги после удара защитника «Ротора Аслана Дудиева и направить его в пустые ворота. После пропущенного мяча футболисты «Рубина» активизировались и на 27-ой минуте смогли сравнять счёт после зафиксированного арбитром нарушения правил за игру в своей штрафной защитника волгоградского клуба Азата Байрыева. В результате чего был назначен пенальти, который казанцы успешно реализовали.  Практически сразу после этого футболисты «Ротора устремились  вперёд и имели хороший шанс на 29-ой минуте забить гол. Мяч после удара форварда Камиля Муллина и рикошетом от его напарника по команде Романа Минаева прошёл в нескольких сантиметрах от штанги ворот «Рубина». Хозяева, в свою очередь, получили свой шанс снова отличиться под конец первого тайма, когда голкипер гостей Игорь Обухов сыграл рукой за пределами штрафной площади и казанский коллектив получил право на реализацию опасного штрафного. Однако мяч после удара футболиста хозяев пролетел выше ворот «Ротора».
Во втором тайме "Рубин" имел преимущество по острым моментам. Так, на 52-ой минуте новичок волгоградской команды, голландский полузащитник Омар Имран Улат пробил в опасной близости от ворот соперника. Но самый реальный шанс отличиться был у футболистов гостей на 67-ой минуте, когда после удара Камиля Муллина мяч попал в штангу, а Роман Минаев чуть-чуть не успел на добивание. Но уже через пару минут игроки "Рубина" снова заработали пенальти в чужой штрафной, который снова был успешно реализован. Хотя футболисты "Ротора" и пытались отыграться и даже оказывали давление на оборону казанского клуба, однако достичь желаемого им не удалось.
Таким образом, волгоградский "Ротор" завершил выступление в Кубке России. Первая игра после зимнего перерыва в первенстве ФНЛ состоится 7 марта на "Волгоград Арене". Волгоградцы сразятся с "Томью".
Фото "Ротора" ВК.

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