В Волгограде ликвидирован пожар на канатном заводе

Пожарные расчеты полностью потушили огонь, охвативший крышу здания заводоуправления «Северсталь Канаты» в Красноармейском районе Волгограда. Горение ликвидировано в 22.33, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. В результате пожара никто не пострадал, сотрудники испытательной лаборатории работают на месте происшествия, чтобы установить причину возгорания.
Пожар на крыше заводоуправления канатного производства в Волгограде начался сегодня в 19.10. На место прибыли расчеты 1-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области. В 21.35 возгорание площадью 500 кв. м было локализовано.
По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Сергея Девяткина, в тушении пожара были задействованы 53 человека личного состава и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 единиц и 44 человека. Прибывшие на место пожара силы МЧС развернули оперативный штаб и создали три боевых участка.