Гигантский пожар на канатном заводе в Волгограде тушат четвертый час

Пожарные расчеты взяли под контроль пожар на крыше трехэтажного административного здания канатного завода компании «Северсталь» в Красноармейском районе Волгограда. В 21.35 огнеборцы локализовали горение кровли на площади 500 кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сейчас идет разборка и проливка конструкций. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
– По прибытию сил и средств по второму рангу пожара установлено горение кровли административного здания на площади в настоящее время 500 квадратных метров, – прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области полковник Сергей Девяткин. – В тушении пожара принимают участие 53 человека личного состава и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 единиц и 44 человека. На месте пожара развернут оперативный штаб, создано три боевых участка, обеспечена бесперебойная подача огнетушащих веществ к месту пожара. Также организовано взаимодействие со службами жизнеобеспечения, с руководством объекта, полицией, службой спасения города Волгограда.
На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину возгорания.
Напомним, пожар на крыше заводоуправления канатного производства в Волгограде начался сегодня в 19.10. На место прибыли расчеты 1-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области. В тушении пожара на крыше задействованы в том числе автоподъемники АКП-50.