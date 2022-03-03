Банк «Центр-инвест» предлагает участникам внешнеэкономической деятельности воспользоваться спецпредложением по оперативному и эффективному обслуживанию
Экономика 03.03.2022 09:08 Реклама
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03.03.2022 09:08 Реклама
Специальное предложение банка «Центр-инвест» позволит клиентам непрерывно осуществлять внешнеторговую деятельность:
— бесплатно открыть валютный счет и поставить на учет внешнеторговые контракты в день обращения;
— конвертировать валюту в режиме реального времени по курсу Московской биржи;
— осуществить платежи в день постановки на учет контракта;
— перевести контракт на обслуживание в банк «Центр-инвест» из другого банка.
Банк «Центр-инвест» обеспечивает непрерывность деятельности и выполняет банковские операции без ограничений.
Клиентам доступны все операции по валютным и рублевым расчетным счетам, операции по валютным контрактам, зачисление валютной выручки. Операции безналичной конвертации иностранной валюты в рубли осуществляются без ограничений. Обслуживание внешнеэкономической деятельности производится в обычном режиме.
А для удобных расчетов с нерезидентами РФ, поможем открыть корпоративную валютную карту Банка «Центр-инвест». Переходите по ссылке и оставляйте заявку на валютное РКО — наши менеджеры свяжутся с вами в течение часа.
Банк «Центр-инвест» обеспечивает непрерывность деятельности и выполняет банковские операции без ограничений.
Все клиенты банка могут свободно распоряжаться своими средствами на счетах как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах.
По всем счетам и картам банка «Центр-инвест» доступно снятие наличных без ограничений. Банк своевременно пополняет кассы, банкоматы и устройства самообслуживания в своей филиальной сети для предотвращения дефицита наличности.
Карты банка «Центр-инвест», включая карты платежных систем Visa и Mastercard, работают по всему миру без ограничений. Сервисы Apple pay, Google Pay и Samsung Pay доступны.
Специалисты банка «Центр-инвест» всегда на связи в официальных каналах банка: сайт, социальные сети, а также по телефонам информационно-справочной службы 8-800-200-99-29, 8-8442-90-10-90.
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