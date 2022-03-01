









Жители станции Качалино Городищенского района Волгоградской области не знают, куда деться от запаха тухлятины, который сегодня накрыл весь населенный пункт. Как рассказали ИА «Высота 102» качалинцы, трупный запах проник уже во все домовладения, несмотря на крепко закрытые окна. «Дети пришли из школы и жаловались на головокружение, бежали домой, зажав носы, но это не сильно-то помогло. Такое ощущение, что кто-то раскопал скотомогильник, просто невозможно дышать», - жалуются местные жители.





Глава Качалинского сельского поселения Алексей Коржов подтвердил, что жители поселка задыхаются от сильного неприятного запаха, похожий на тот, который издает полуразложившаяся плоть. - Мы уже обратились в Росприроднадзор, в природоохранную прокуратуру, - рассказал глава. – Запах вместе с дымом идет от предприятия по производству комбикормов «Мегамикс», которое расположено в Качалино. Обратились туда. Там заверили, что никаких сбоев в технологическом процессе нет, а, мол, так пахнет из-за того, что ветер поменял направление. Неприятный запах мы и раньше чувствовали, но сегодня он просто невыносимый.

Между тем, местные жители пытались дозвониться до Роспотребнадзора и в службу «112».

- Никто к нам так и не приехал, пробы воздуха не взяли, - констатировали люди. – В службе «112» и вовсе заявили, что нам надо обращаться к главе поселения. Но у главы поселения нет полномочий брать пробы воздуха и тем более, оказывать помощь детям.

Корреспондент ИА «Высота 102» обратился в группу компаний «Мегамикс» с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в Качалино. Однако в отделе менеджмента сообщили, что все руководство находится в командировке и предложили позвонить в пятницу.