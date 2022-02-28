Первый весенний день в Волгоградской области будет пасмурным и холодным

Полезно знать 28.02.2022 21:04
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28.02.2022 21:04
Пасмурную и промозглую погоду с моросью и туманом прогнозируют синоптики в Волгоградской области во вторник, 1 марта. Гидрометцентр России также выдал предупреждение о гололедно-изморозевых отложениях до 11 часов 2 марта, сообщает ИА «Высота 102». По данным Волгоградского ЦГМС, завтра днем в Волгоградской области температура воздуха днем будет варьироваться от -1...до +4º, ночью возможно похолодание до -8º.
Согласно карте сервиса Ventusky, утром в Старополтавском, Урюпинском, Киквидзенском, Еланском, Жирновском районах возможен небольшой снег. Днем осадки сместятся в Камышинский район. Весь день будет пасмурным, лишь к ночи небо прояснится на севере региона. Ветер прогнозируется северо-восточный - ночью 3-8 м/с, утром и днем 6-11 м/с.
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