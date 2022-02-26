Долги по зарплате выросли в Волгоградской области

Экономика 26.02.2022 08:55
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26.02.2022 08:55
В Волгоградской области долги по зарплате на 1 февраля составили 34,2 миллиона рублей, что больше этого показателя на 1 января 2022 года на 4,3%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, по объему зарплатной задолженности регион находится на третьем месте в ЮФО. Так, больше всего долгов накоплено в Ростовской области – 42,6 миллиона рублей, в Крыму – 36,4 миллиона рублей. При этом самый высокий рост объема задолженности наблюдался в Астраханской области – почти в полтора раза (3,6 миллиона рублей). Также высокими темпами росли долги по зарплате в Крыму – тоже почти в полтора раза. По-прежнему нет долгов перед работниками в Адыгее, в Севастополе и в Калмыкии они остались на том же уровне – 2,6 миллиона рублей и 4,6 миллиона.
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