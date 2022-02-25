Расследования

Волгоградцам, находящимся за границей, порекомендовали иметь наличные

Расследования 25.02.2022 18:40
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25.02.2022 18:40


Попавший в санкционный список ЕС и США Промсвязьбанк рекомендовал своим клиентам, находящимся за пределами РФ, иметь необходимые наличные средства, которые можно снять с карт Visa и Mastercard. Соответствующие смс-уведомления получили в том числе волгоградцы, у которых открыты счета и карты в ПСБ, сообщает ИА «Высота 102»:

– В связи с введением блокирующих санкций со стороны США и Великобритании по картам Visa и Mastercard могут быть недоступны операции за пределами РФ, а также могут не работать сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, – говорится в уведомлении банка. – Если вы находитесь за пределами РФ, рекомендуем вам снять необходимые средства с карты ПСБ.

В пресс-службе ПСБ подчеркнули, что все операции по картам, совершаемые на территории России, осуществляются без каких-либо ограничений.

– В связи с введением санкций оплата картами ПСБ на территории иностранных государств в настоящий момент недоступна, поэтому мы рекомендовали клиентам банка, находящимся за рубежом, снять необходимые наличные средства, – прокомментировали в банке. – Также держатели карт ПСБ для осуществления платежных операций могут воспользоваться картами других кредитных учреждений, к которым не применены аналогичные санкционные меры. При необходимости можно пополнить карты другого банка через сайт ПСБ, интернет-банк или установленное у вас мобильное приложение. При этом ПСБ полностью компенсирует комиссию за совершение операции. Отметим, что переводы с карты на карту необходимо осуществлять в рублях.

Санкции в отношении Промсвязьбанка США и Евросоюз ввели 22 и 24 февраля соответственно в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

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