Экономика

Банк России принял решение о присоединении РГС Банка к банку «Открытие»

Экономика 25.02.2022 17:59
0
25.02.2022 17:59


Банк России рассмотрел вопрос о реорганизации банка «Открытие» и принял решение о присоединении к нему Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
Решение принято Банком России как единственным акционером банка «Открытие». Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие», при этом финансирование клиентов из сферы автобизнеса останется для нее одним из профильных направлений.
Присоединение РГС Банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы «Открытие».
Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
25.02.2022 17:11
Экономика 25.02.2022 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 16:04
Экономика 25.02.2022 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 15:20
Экономика 25.02.2022 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 15:19
Экономика 25.02.2022 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 14:02
Экономика 25.02.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 14:01
Экономика 25.02.2022 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.02.2022 13:16
Экономика 25.02.2022 13:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.02.2022 11:52
Экономика 25.02.2022 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 11:45
Экономика 25.02.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 11:11
Экономика 25.02.2022 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 11:03
Экономика 25.02.2022 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2022 15:41
Экономика 24.02.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.02.2022 15:24
Экономика 24.02.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2022 11:48
Экономика 24.02.2022 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2022 11:12
Экономика 24.02.2022 11:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:40
Волгоградцам, находящимся за границей, порекомендовали иметь наличныеСмотреть фотографии
18:22
13 районов Волгоградской области активно готовятся к паводкуСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде деятели искусства, науки и спорта поддержали решение президента РоссииСмотреть фотографии
17:51
Участницу антивоенного митинга в Волгограде отправили на обязательные работыСмотреть фотографии
17:48
Две сотни беженцев с Донбасса приехали за два дня в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:48
В центре Волгограда устранили порыв тепломагистралиСмотреть фотографии
17:12
Горячую воду и отопление отключат в субботу в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:11
Россельхозбанк продолжает работу в обычном режимеСмотреть фотографии
17:00
Директор DNS Алексеев пообещал сдержать скачки цен на товарыСмотреть фотографии
16:22
Коммерсанта в Волгограде подозревают в обмане налоговой на 68 миллионовСмотреть фотографии
16:04
Открытие, Сбер, ВТБ и Альфа-банк выступают с совместным заявлением о поддержке клиентовСмотреть фотографии
15:55
Корыстный мебельщик из Волгограда вслед за клиентами обманул своих работниковСмотреть фотографии
15:54
Попавшего под электричку 17-летнего волгоградца выписали из реанимацииСмотреть фотографии
15:39
Коммунальщики устраняют порыв тепломагистрали в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:02
Из Волгограда и Волжского вывозят беженцевСмотреть фотографии
14:01
Эксперты призвали волгоградцев прекратить опустошать банкоматыСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы завалили жалобами сотрудников РоспотребнадзораСмотреть фотографии
13:18
В волгоградском аэропорту отменен 31 авиарейсСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде подорожали соль, чай и спичкиСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус убил двух непривитых волгоградок в возрасте 30 и 35 летСмотреть фотографии
12:27
Ни пройти ни проехать: несчетное количество проблем обнаружила ГИБДД на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области усиливают антитеррористические мерыСмотреть фотографии
11:52
Санкции оказали на Сбер незначительное влияниеСмотреть фотографии
11:52
Неадекватный волгоградец с гранатой напал на таксистаСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области перенесших COVID-19 становится большеСмотреть фотографии
11:45
Санкции не окажут существенного влияния на работу «Открытия» – банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режимеСмотреть фотографии
11:42
Renault Волга-Раст уверенно рекомендуют бесступенчатую трансмиссиюСмотреть фотографии
11:40
28 февраля 35 детей из Донбасса сядут за школьные парты в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде 15 участников незаконной акции доставлены в отдел полицииСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде у курьера украли 1,6 миллиона рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 