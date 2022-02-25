Экономика 25.02.2022 17:59
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25.02.2022 17:59
Банк России рассмотрел вопрос о реорганизации банка «Открытие» и принял решение о присоединении к нему Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
Решение принято Банком России как единственным акционером банка «Открытие». Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие», при этом финансирование клиентов из сферы автобизнеса останется для нее одним из профильных направлений.
Присоединение РГС Банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы «Открытие».
Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года.
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