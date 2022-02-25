Компания «Концессии теплоснабжения» предупредила жителей Кировского района Волгограда о предстоящем отключении горячей воды и тепла в субботу, 26 февраля. Приостановка связана с внеплановым ремонтом на теплосети диаметром 500 мм, сообщили в коммунальной организации.
– На период проведения мероприятий в течение дня будет временно приостанавливаться подача тепла и горячего водоснабжения в многоквартирные дома, расположенные по улицам Вельботной, Одоевского, Быстрова и других, – отметили в «Концессиях теплоснабжения».
Сразу по окончанию ремонта подачу ресурсов возобновят. Если горячая вода или отопление не вернутся в квартиру, жильцам необходимо позвонить в управляющую компанию. Слесари обязаны отрегулировать работу внутридомовых сетей.
«Концессии теплоснабжения» приносят извинения за временные неудобства.