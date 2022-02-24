Прошелся танком: волгоградский чиновник заплатит 3 тысячи рублей за махинации с госзакупками









Директор МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» оштрафован на 3 тысячи рублей за самодеятельность при составлении документации о госзакупках. Прокуратура района уличила чиновника в попытке нарушить закон о конкуренции при поиске специалистов для работ по реставрации танка, сообщает ИА «Высота 102». Штраф директору районного МБУ выписали в УФАС региона.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, еще в ноябре 2021 года МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» объявило аукцион по отбору организации, которая изготовила бы проект реставрации памятника «Танк Т-34», установленного в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Сталинградского тракторного завода в годы Великой Отечественной войны. Однако, как показала прокурорская проверка, наряду с едиными требованиями к участникам аукциона заказчик указал в документации требования, не предусмотренные законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд.

– Учитывая, что подобные действия заказчика могли привести к ограничению конкуренции, прокуратурой района в отношении директора учреждения, утвердившего документацию, возбуждено дело об административном правонарушении, – пояснили в надзорном ведомстве. – Постановлением Волгоградского УФАС чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей.



