Расследования

Прошелся танком: волгоградский чиновник заплатит 3 тысячи рублей за махинации с госзакупками

Расследования 24.02.2022 20:25
0
24.02.2022 20:25



Директор МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» оштрафован на 3 тысячи рублей за самодеятельность при составлении документации о госзакупках. Прокуратура района уличила чиновника в попытке нарушить закон о конкуренции при поиске специалистов для работ по реставрации танка, сообщает ИА «Высота 102». Штраф директору районного МБУ выписали в УФАС региона.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, еще в ноябре 2021 года МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» объявило аукцион по отбору организации, которая изготовила бы проект реставрации памятника «Танк Т-34», установленного в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Сталинградского тракторного завода в годы Великой Отечественной войны. Однако, как показала прокурорская проверка, наряду с едиными требованиями к участникам аукциона заказчик указал в документации требования, не предусмотренные законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд.
– Учитывая, что подобные действия заказчика могли привести к ограничению конкуренции, прокуратурой района в отношении директора учреждения, утвердившего документацию, возбуждено дело об административном правонарушении, – пояснили в надзорном ведомстве. – Постановлением Волгоградского УФАС чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
24.02.2022 19:05
Расследования 24.02.2022 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2022 10:42
Расследования 24.02.2022 10:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.02.2022 19:11
Расследования 23.02.2022 19:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.02.2022 08:15
Расследования 23.02.2022 08:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2022 16:18
Расследования 22.02.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2022 14:38
Расследования 22.02.2022 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2022 11:24
Расследования 22.02.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2022 10:53
Расследования 22.02.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2022 12:24
Расследования 21.02.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2022 11:12
Расследования 21.02.2022 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2022 15:57
Расследования 20.02.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2022 11:08
Расследования 20.02.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2022 15:12
Расследования 19.02.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2022 10:19
Расследования 19.02.2022 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2022 20:31
Расследования 18.02.2022 20:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
Волгоградка отсудила у РЖД 300 тысяч рублей за смерть братаСмотреть фотографии
20:28
Корейскую машину должника волгоградские приставы забрали с парковкиСмотреть фотографии
20:25
Прошелся танком: волгоградский чиновник заплатит 3 тысячи рублей за махинации с госзакупкамиСмотреть фотографии
19:59
Пассажиры маршруток из Волжского могут выплеснуть гнев на почту обладминаСмотреть фотографии
19:49
Аэропорт Волгограда хотят задействовать для перевозки пассажиров из Ростова и ЭлистыСмотреть фотографии
19:27
МВД предостерегло волгоградцев от участия в несогласованных акцияхСмотреть фотографии
19:05
Сотрудницу ВолГАУ, укравшую 4,5 млн у Минсельхоза, приговорили к 4 годам колонииСмотреть фотографии
18:37
Губернатор Бочаров провел оперативное совещание с силовикамиСмотреть фотографии
18:28
Туманом и гололедицей встретит Волгоградская область последнюю пятницу зимыСмотреть фотографии
18:01
В Волгоградской области отремонтируют полувековой ДКСмотреть фотографии
17:33
«Ситиматик-Волгоград» начислил должникам Волгоградской области более 26 млн рублей пениСмотреть фотографии
17:31
«С удовольствием поеду в Кисловодск»: волгоградские депутаты ГД о санкциях ЕвросоюзаСмотреть фотографии
17:13
Дни Обновленного ŠKODA KODIAQ в Волга-Раст-Октава с 26 февраля по 6 мартаСмотреть фотографии
17:09
В СИЗО №1 скончался волгоградский бизнесменСмотреть фотографии
17:02
Представители ОНФ и волгоградского аэропорта прокомментировали текущую ситуациюСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде приземлился второй за день самолет из МосквыСмотреть фотографии
15:41
Санкционный банк попросил снять деньги находящихся за границей волгоградцевСмотреть фотографии
15:39
Волгоградский сенатор пообещал накормить застрявших в аэропорту пассажировСмотреть фотографии
15:24
На конезаводе в Садах Придонья построили новое отделение и крытый манежСмотреть фотографии
14:50
«Надо подождать»: волгоградцев просят не сдавать путевки за границуСмотреть фотографии
14:43
«Позвоните завтра»: волгоградцы пытаются вложить сбережения в любые машиныСмотреть фотографии
14:24
Роскомнадзор предупредил СМИ о штрафах за фейки о военной спецоперацииСмотреть фотографии
13:48
«Их состояние прогрессивно ухудшалось»: двое 43-летних волгоградцев с ковидом умерли в больницеСмотреть фотографии
13:09
Волгоградки в марте получат сюрприз с электронными квитанциями за светСмотреть фотографии
13:06
В работе сервиса Flightradar24 и Telegram произошел глобальный сбойСмотреть фотографии
12:45
Застрявших на юге страны россиян вывезут дополнительными поездамиСмотреть фотографии
12:33
Школы Волгограда и области продолжают работу в обычном режимеСмотреть фотографии
12:22
Число выявленных в Волгоградской области случаев COVID-19 превысило 180 тысячСмотреть фотографии
12:21
Важная информация о диспансеризации граждан, перенесших COVID-19Смотреть фотографии
12:12
Ажиотажа в магазинах и банках Волгограда не наблюдаетсяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 