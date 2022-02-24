В Волгограде 24 февраля вынесли приговор сотруднице аграрного университета, укравшей 4,5 млн рублей у Министерства сельского хозяйства России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областную прокуратуру, женщина отправится в колонию по достижении ее детьми 14-летнего возраста.

Уголовное дело в отношении жительницы Волгограда рассматривалось в Советском районном суде. Сотрудницу ВолГАУ признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

— В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела с сентября 2015 года по август 2019 года вносила в служебные документы и информационную систему недостоверные сведения о прохождении обучения в очной форме и наличии права на стипендию и иные меры материальной поддержки 13 студентам, — говорится в материалах уголовного дела. — В последующем она получала от их имени деньги в кассе учебного заведения, а также на банковские карты, которые находились в ее распоряжении. Общая сумма ущерба, причиненного Министерству сельского хозяйства Российской Федерации составила более 4,5 млн рублей.

Уголовное дело расследовано СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду, обвинение поддерживалось прокурором Волгограда.

— Вину в инкриминируемом деянии осужденная признала, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. — С учетом обстоятельств совершенного преступления виновной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Поскольку она одна воспитывает двух малолетних детей, судом отсрочено реальное отбывание наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.

Напомним, что громкий скандал разгорелся в Волгоградском государственном аграрном университете в середине августа 2020 года. Тогда вместе с представшей перед судом сотрудницей вуза были задержаны ее коллега и 55-летний декан факультета «Биотехнологий и ветеринарной медицины» ВолГАУ Сергей Николаев.