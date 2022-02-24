



Один человек пострадал в Волгограде по вине нетрезвого 38-летнего водителя Nissan Almera – мужчина спровоцировал ДТП на трассе Волгоград-Котельниково-Сальск рано утром 23 февраля. В больницу была доставлена 41-летняя пассажирка Nissan, женщину госпитализировали, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, пьяный мужчина за рулем седана не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения напротив СНТ «Звезда» и врезался в кроссовер Chery Tiggo. В результате столкновения во втором автомобиле никто не пострадал.