









…Девятимесячный Илюша с интересом рассматривает незнакомых людей и тянется к нашему микрофону. Он – любимец волонтеров: женщины в желтых жилетах с удовольствием играют с малышом, пока его бабушка и дедушка раскладывают вещи, заполняют необходимые бумаги, обедают. В глазах крохи – любопытство и доверие к окружающему миру. В глазах его пожилых родных – смятение и слезы. Два дня назад 70-летние супруги Иваненко, побросав в старенькую машину небогатые пожитки, закутав внука и прихватив кошку Соню, отправились в неизвестность. Родной город Первомайск в Луганской области провожал их всполохами канонады. Терять – кроме трехкомнатной квартиры – пенсионерам было уже нечего: до этого дня была разбомблена их дача, следом гараж, соседняя пятиэтажка…





– С 2014 года мы живем в страхе. Тогда у нас на руках была старшая внучка – девочка была в шестом классе. Дочка в Москве на заработках... Уехать никуда не смогли и два года просидели в подвале, как в бомбоубежище. Внучка тогда очень сильно заболела, у нее случился нервный срыв, начались проблемы с сердцем. В этом году у нас уже маленький Илюша – только ради него и решились уезжать. А уж когда по телевизору выступили главы ДНР и ЛНР, попросили всех, у кого есть такая возможность, эвакуироваться, долго не думали – сели в машину и поехали. Сначала в Ростовскую область, но там для нас уже не оказалась места. Тогда кто-то подсказал, мол, Волгоградская область еще принимает беженцев, – рассказывает Валерий Андреевич. – Я до этого на машине дальше, чем за 10 километров от дома не выезжал, а тут двое суток в пути. Едем и думаем: хоть бы нас тут приняли, а иначе останемся посреди степи, а у нас все же маленький ребенок…

Валерий Андреевич и Вера Владимировна – одни из тех четырех сотен беженцев из опаленного войной Донбасса, которые накануне ночью прибыли в Волгоградскую область. В отличие от десятков людей, приехавших в наши края на поезде, супруги Иваненко до Волгограда добрались своим ходом. Даже трудно представить, что пережили эти люди, которым на старости лет выпало такое испытание – покинуть свой дом и уехать куда глаза глядят. В дороге, говорят, только и делали, что молились.

– Мы приехали на железнодорожный вокзал Волгограда, а куда дальше идти – не знаем. Хорошо, сотрудники быстро сообразили, позвонили одному, второму и вдруг за нами приехал какой-то мужчина. Наверное, волонтер. Он-то нас и привез сюда, в гостиницу «Старт». Если честно, мы просто обалдели от того, как нас тут приняли. Мы даже не ожидали, что здесь будет так уютно и хорошо. Не успели заикнуться о том, что нам нужны ходунки для внука, тут же появились ходунки. Я попросила детскую ванночку – через несколько минут принесли и ее. В течение дня постоянно заходят волонтеры, спрашивают, что еще нужно, – со слезами на глазах рассказывает Вера Владимировна.



