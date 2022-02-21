…Девятимесячный Илюша с интересом рассматривает незнакомых людей и тянется к нашему микрофону. Он – любимец волонтеров: женщины в желтых жилетах с удовольствием играют с малышом, пока его бабушка и дедушка раскладывают вещи, заполняют необходимые бумаги, обедают. В глазах крохи – любопытство и доверие к окружающему миру. В глазах его пожилых родных – смятение и слезы. Два дня назад 70-летние супруги Иваненко, побросав в старенькую машину небогатые пожитки, закутав внука и прихватив кошку Соню, отправились в неизвестность. Родной город Первомайск в Луганской области провожал их всполохами канонады. Терять – кроме трехкомнатной квартиры – пенсионерам было уже нечего: до этого дня была разбомблена их дача, следом гараж, соседняя пятиэтажка…
– С 2014 года мы живем в страхе. Тогда у нас на руках была старшая внучка – девочка была в шестом классе. Дочка в Москве на заработках... Уехать никуда не смогли и два года просидели в подвале, как в бомбоубежище. Внучка тогда очень сильно заболела, у нее случился нервный срыв, начались проблемы с сердцем. В этом году у нас уже маленький Илюша – только ради него и решились уезжать. А уж когда по телевизору выступили главы ДНР и ЛНР, попросили всех, у кого есть такая возможность, эвакуироваться, долго не думали – сели в машину и поехали. Сначала в Ростовскую область, но там для нас уже не оказалась места. Тогда кто-то подсказал, мол, Волгоградская область еще принимает беженцев, – рассказывает Валерий Андреевич. – Я до этого на машине дальше, чем за 10 километров от дома не выезжал, а тут двое суток в пути. Едем и думаем: хоть бы нас тут приняли, а иначе останемся посреди степи, а у нас все же маленький ребенок…
Валерий Андреевич и Вера Владимировна – одни из тех четырех сотен беженцев из опаленного войной Донбасса, которые накануне ночью прибыли в Волгоградскую область. В отличие от десятков людей, приехавших в наши края на поезде, супруги Иваненко до Волгограда добрались своим ходом. Даже трудно представить, что пережили эти люди, которым на старости лет выпало такое испытание – покинуть свой дом и уехать куда глаза глядят. В дороге, говорят, только и делали, что молились.
– Мы приехали на железнодорожный вокзал Волгограда, а куда дальше идти – не знаем. Хорошо, сотрудники быстро сообразили, позвонили одному, второму и вдруг за нами приехал какой-то мужчина. Наверное, волонтер. Он-то нас и привез сюда, в гостиницу «Старт». Если честно, мы просто обалдели от того, как нас тут приняли. Мы даже не ожидали, что здесь будет так уютно и хорошо. Не успели заикнуться о том, что нам нужны ходунки для внука, тут же появились ходунки. Я попросила детскую ванночку – через несколько минут принесли и ее. В течение дня постоянно заходят волонтеры, спрашивают, что еще нужно, – со слезами на глазах рассказывает Вера Владимировна.
– Знаете, стреляют вроде на окраине, а у нас стекла вылетают, – поясняет пенсионерка. – Мне кажется, в этот раз стреляют даже больше, чем тогда, в 2014-м. Хотя я не знаю, по кому они стреляют, у нас в те годы уже было столько убитых!.. Людей хоронили прямо у их домов. Тех, кого не могли закопать глубоко, просто присыпали землей, а собаки потом растаскивали тела. Деточки, так страшно, так страшно… – вновь плачет Вера Владимировна.
Наш разговор прерывает стук в дверь. Миловидная женщина в униформе волонтера принесла упаковку детских подгузников. Вера Владимировна спохватывается: она совсем не помнит, что попросила подгузники, а волонтеры молодцы, ничего не забывают.
Гостиница «Старт» в Тракторозаводском районе Волгограда стала первым пунктом временного размещения (ПВР) беженцев из непризнанных республик в областном центре. Большую часть людей разместили в гостиницах Волжского. Всего же в шести городах и 32 районах Волгоградской области к сегодняшнему дню создано уже 98 пунктов временного размещения для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. По поручению губернатора Андрея Бочарова, на социально-бытовое обустройство прибывших в Волгоградскую область жителей Донбасса выделено из резервного фонда администрации области 83,3 миллиона рублей – это расходы на их проживания и питание. Власти региона подтверждают: в общей сложности Волгоградская область готова принять у себя порядка 3,5 тысячи человек. К слову, многие из жителей региона уже выразили готовность приютить беженцев в своих домах.
– Знаете, я вам так скажу. Лучше сидеть дома и чтобы не было войны. Эти люди – те, которые сейчас правят на Украине – они не знают истории. Для них сейчас национальный герой Бандера, они так и говорят: тем, у кого найдем российский паспорт, отрубим руки. Вся надежда у нас только на Россию – это великая страна. Как вы думаете, Россия нас спасет? – с надеждой заглядывая нам в лицо, спрашивает Валерий Андреевич.
– Конечно, конечно! – уверяем мы, сожалея, что за маской никак не спрятать повлажневшие глаза, и, от всей души желая этим простым людям покоя и здоровья, прощаемся.
Гостиница «Старт» сегодня больше напоминает санаторий. Журналисты ИА «Высота 102» приехали сюда в час обеда. Людей в столовую провожают волонтеры. В одном из помещений расположились представители миграционной службы и службы защиты населения: здесь кипит своя бумажная работа – беженцев регистрируют, выдают новые сим-карты для телефонов, оформляют пособия. Рядом – комната психологов, где каждый может поделиться своей болью с профессионалами. Сотрудник Центра медицины катастроф клинической больницы №25, медицинский психолог Ангелина Миронова рассказывает: люди не переживают о себе – они боятся за оставшихся на Донбассе родителях, волнуются о детях, которым пришлось пережить ужасы войны. И еще, конечно, их беспокоит будущее – как и где жить дальше, смогут ли они еще вернуться в свои дома.
Отдельные помещения в гостинице отведены под игровые комнаты для детей: там с ними занимаются аниматоры и воспитатели. Второклассница Катюша из города Кировска Луганской области сегодня провела в игровой полдня, пока ее мама Наталья оформляла документы. Говорит, очень понравилось рисовать.
Мы с трудом уговорили Наталью побеседовать с нами. «Я ведь снова плакать начну», – волнуется она.
– Я, может быть, и не уехала бы. Но Катя перестала спать по ночам, хотя ведь нас обстреливали на протяжении этих восьми лет постоянно. Дети уже привыкли ходить в садики и школы под звуки стрельбы. Но несколько дней назад все стало намного страшнее. И как только нам предложили уехать, я решилась. Плохо помню, как собиралась: какие вещи взять надо было – зимние, весенние ли, сколько мы тут пробудем… – вспоминает Наталья. – По территории Луганской области поезд шел без света – боялись, что начнут бомбить. Мы, взрослые, как-то справлялись со страхом, но детям, конечно, было тяжело – им не понять ведь всего этого. И только когда оказались в Лихой (Ростовская область – прим. ред.), выдохнули. Нас тут же пересадили в российские поезда, выдали постельное белье, теплые вещи, накормили. Ночь мы провели в поезде, а утром он тронулся в путь – до Волжского.
Женщина рассказывает, что на вокзале в Волжском их встречали как родных. Каждому помогли донести сумки, детям тут же вручили легкий перекус и воду. Но больше всего, призналась Наталья, они были рады, когда обнаружили, что в гостинице есть душ.
– Страх потихоньку отступает, но душа болит за родных: в ЛНР у меня остались лежачий папа-инвалид и родители мужа. Я бы никогда, никогда не уехала, – вновь повторяет Наталья, как будто оправдываясь, – но мне нужно было спасать дочь…
По словам первого заместителя главы администрации Тракторозаводского района Волгограда, начальника ПВР в гостинице «Старт» Али Абубекерова, все прибывшие беженцы обеспечиваются трехразовым питанием. Также в гостинице круглосуточно дежурят врачи – взрослые и педиатры – и порядка 15 волонтеров. Все бытовые пожелания беженцев учитываются незамедлительно, ни один человек не останется без помощи, заверил Абубекеров.
– В этой группе беженцев прибыли две престарелые одинокие женщины, – рассказал Али Абубекеров. – Сейчас решается вопрос по их дальнейшему размещению.
Журналисты ИА «Высота 102» разыскали одну из таких пенсионерок. Вере Григорьевне Андриановой 83 года. В 2014 году она эвакуировалась в Калужскую область, потом вернулась назад в ЛНР. А спустя 8 лет пожилая одинокая женщина вновь покинула родной дом. Она плохо слышит и скорее догадывается, чем понимает, о чем мы ее спрашиваем, но хорошо помнит, как 10 дней назад у ее дома разорвался снаряд.
– Наши приехали, все убрали, яму засыпали мусором. А меня отправьте в старческий дом, а? – полувопросительно говорит она.
– Вера Григорьевна, разве вы не хотите вернуться домой? – спрашиваем мы.
– Нет, не хочу. Там я уже хотела умереть. А здесь я снова хочу жить…