Волгоградская область подготовила 98 пунктов временного размещения для беженцев: список









Пункты временного размещения для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик подготовлены в шести городах Волгоградской области и 32 муниципальных районах. Как сообщает ИА «Высота 102», полный список опубликован сегодня на сайте администрации Волгоградской области. На социально-бытовое обустройство прибывших в Волгоградскую область жителей Донбасса выделено из резервного фонда администрации региона 83,3 миллиона рублей - это расходы на их проживания и питание.





В общей сложности в Волгоградской области подготовлено 98 пунктов временного проживания для людей, которые вынужденно ищут убежища в России из-за обострения ситуации в ДНР и ЛНР. Всего, как ранее сообщалось, регион сможет принять у себя

3,5 тысячи человек.





- В Волгограде пункты временного размещения созданы в гостинице «Старт» (ул. Грамши,4), гостиница «Царицынская» (ул. Баррикадная,1), пять отелей ИП Франгулян З.В. (пр. Дорожников, 1б; ул. Землячки, 40; ул. Новорядская,4; ул. Качинцев, 63б; пр. Жукова, 73), гостиница «Водолей» (пр. Университетский, 98а), МУ «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» (ул. Бутлерова, 52), отель «Южный» (ул. Рабоче-Крестьянская, 18), гостиница «Интурист» (ул. Мира, 14), гостиница «Профсоюзная» (ул. Советская, 5).





- В Волжском беженцев разместят по следующим адресам: туристский комплекс «Ахтуба» (ул. Сталинградская, 8), санаторий-профилакторий «Ахтуба» (ул. Набережная, 2д) и гостиничный комплекс «Sport Hotel» (ул. Набережная, 2а/2.





- В Камышине пункт временного размещения будет в гостинице «Опава» (ул. Октябрьская, 4).





- Городской округ Михайловка примет граждан ДНР и ЛНР в гостинице «Медведица» (ул. 2-я Краснознаменская, 14а), гостиница «Себряковская» (ул. Серафимовича, 7), частный дом Иванова С.И. (ул. Карьерная ,8).





- В Урюпинске беженцев разместят в гостинице «Урюпинск» (пр. Ленина, 64).





- Во Фролово создан один пункт временного размещения граждан в МКОУ «Средняя школа №1 им. А.М. Горького» (ул. Московская, 66).





- В Городищенском районе граждан разместят на базе отдыха «Лазурный берег» в хуторе Вертячий.





- В Даниловском районе подготовлены четыре пункта. Это три квартиры в р.п. Даниловка на ул. Центральная, ул. Мордовцева и ул. Северная. А также гостевые номера ИП Ивахнова Л.М. (ул. Строительная, 8г).





- Дубовский район разместит беженцев в отеле «У Волги» (с. Пичуга, 657-ой км трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград»).





- Еланский район приготовил места для проживания в «Вязовском доме-интернате малой вместимости» (с. Вязовка, ул. Больничная, 68а) и в Еланском аграрном колледже (р.п. Елань, ул. Вокзальная, 2).





- В Жирновском районе пункт временного размещения будет в гостиничном комплексе «Соло» (г. Жирновск, ул. Губкина, 30).





- В Иловлинском районе подготовлены номера в мотеле «Ковчег» (р.п. Иловля, 888-й км автодороги «Москва-Волгоград»); санатории «Качалинский» (ст. Качалино); турбаза «Иловля» (х. Авилов); гостиница ИП Чеботарев А.А. (х. Авилов, 882-й км автодороги «Москва-Волгоград»); мотель ИП Улумбаев И.У. (р.п. Иловля, 909-ый км автодороги «Москва-Волгоград»); гостиница ИП Юрченко Н.А. (р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 23).





- В Калачевском районе беженцев разместят в придорожном комплексе «Тихий Дон» (73-й км автодороги «Волгоград-Каменск- Шахтинский») и турбаза «Пять морей» (поселок Пятиморск, ул. Ленина, 60).





- Камышинский район создал пункт для размещения людей в гостинице «Евролюкс» (г. Камышин, промзона).





- Киквидзенский район подготовил места для беженцев в гостинице в станице Преображенская (ул. Ленина, 56); у главы КФХ Ковалев Н.И. (ст. Преображенская, ул. Синельникова, 34); гостевые номера в станице Преображенская (ул. Строителей, 23а).





- Клетский район примет беженцев в гостевых номерах в станице Клетская (ул. Луначарского, 60а) и в МКОУ «Перелазовская средняя школа» (х. Перелазовский, ул. Раздольная, 3).





- Котельниковский район приютит людей в мотеле «Терраса» (г. Котельниково, ул. Волгоградская, 96а) и гостиница «Комфорт» (г. Котельниково, ул. Ленина, 15).





- Котовский район подготовил места в гостевом доме «Колизей» (г. Котово, ул. Лесная, 44); гостиница «Викторис» (ул. Крупская, 8); гостиница «Тамара» (ул. Коммунистическая, 82а).





- Кумылженский район организовал пункт временного размещения в Кумылженской детско-юношеской спортивной школе (ст. Кумылженская, ул. 50 лет Октября, 2).





- В Ленинском районе беженцев разместят в гостинице «Отель» (г. Ленинск, ул. Степная, 1б) и ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», Заплавинская участковая больница (с. Заплавное, ул. Ленинская, 7).





- Нехаевский район разместит людей в гостинице «Алые паруса» (ст. Нехаевская, ул. Победы, 19) и СПК «Русин» (ст. Нехаевская, ул. Рабочая, 2).





- В Николаевском районе пункты временного размещения будут в кемпинге «У дачи» (г. Николаевск, садоводческое товарищество «Садовый») и ООО «Ремстрой» (ул. Свердлова. 2б).





- В Новоаннинском районе размещение беженцев будут в МУП «Гостиный двор» (г. Новоаннинск, ул. Советская, 98) и гостиничный комплекс «Арт-Александрия» (ул. Красноармейская, 22).





- Новониколаевский район определил для пунктов временного размещения мотель «Гурман» (х.Алексиковский, ул. Заречная, 14) и ООО «Новинка» (р.п. Новониколаевский, ул. Садовая, 16).





- В Октябрьском районе созданы два пункта в гостинице «Гостиный двор» (р.п. Октябрьский, ул. Производственная, 6) и отель «Солнечный» (ул. Степная, 20).





- В Ольховском районе беженцев разместят в селе Ольховка в гостевых номерах трех индивидуальных предпринимателей (ул. Комсомольская, 22; ул. Осинки, 38; ул. Осинки, 32а).





- В Палласовском районе один пункт временного размещения организован в гостинице «Юбилейная» (ул. Береговая, 70).





- В Руднянском районе людей разместят в гостинице «Щелкан» (р.п. Рудня, ул. Песчаная, 1) и гостиница «Лазоревая» (ул. Совхозная, 12).





- В Светлоярском районе пункты открыты в гостиничном комплексе «Сталинград» (с. Малые Чапурники, ул. Сталинградская, 2); отель «Чапурники» (с. Большие Чапурники, ул. Степная, 77) и Светлоярская детско-юношеская спортивная школа (р.п. Светлый Яр, 1-й микрорайон, 1а).





- Серафимовичский район организовал пункты в гостинице ИП Штамов Ю.В. (г. Серафимович, ул. Октябрьская, 98) и ГБУЗ «Серафимовичская ЦРБ», Большовская участковая больница (х. Большой, ул. Больничная, 9).





- В Среднеахтубинском районе для размещения беженцев подготовлен детский оздоровительный лагерь «Сказка» (пос. Киляковка, ул. Зеленая, 60).





- В Старополтавском районе пункт временного размещения будет в гостинице «Октябрьская» (с. Старая Полтавка, ул. Центральная, 87).





- В Суровикинском районе пункты временного размещения обустроены в МКУ «Добринская средняя общеобразовательная школа-интернат» (х. Добринский, ул. Школьная, 13); МКУ «Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа» (х. Сысоевский, ул. Вишневая, 1); центр досуга «Мечта» (х. Качалин, ул. Садовая, 2а); гостиничный комплекс «Адмирал» (г. Суровикино, ул. Орджоникидзе); гостиничный комплекс «Лазурное» (г. Суровикино, пер. Заозерный).





- В Урюпинском районе пункт для беженцев создан в Михайловской средней школе (ст. Михайловская, ул. Ленина, 17).





- Фроловский район обустроил места в гостинице поселка Пригородный (ул. Подгорная, 321); в здании Ветютневского сельского дома культуры (х. Ветютнев, 1011); здание Гуляевского сельского дома культуры (х. Гуляевка, 3001); здание сельского клуба поселка Арчединского лесхоза; здание дошкольной группы Ветютневской средней школы (х. Ветютнев, 1012/1); Арчединский лесной колледж.





- Чернышковский район подготовил места для беженцев в Тормосиновской участковой больнице (х. Тормосин, ул. Октябрьская. 27); гостевой дом в р.п. Чернышковский (ул. Саши Чуб, 15/1); гостиница «Евгения» (р.п. Чернышковский, ул. 2-й Гвардейской армии, 14); частный дом на улице Садовая в р.п. Чернышковский.



