Беженцев из Донбасса готовы принять жители Волгоградской области





В Волжском оперативный штаб по приему эвакуированных из Донбасса граждан поддержал инициативу горожан, выразивших готовность принять у себя семьи беженцев. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

О готовности принять у себя семьи беженцев волжане высказывают в соцсетях. В оперативном штабе рекомендуют всем желающим обращаться в пункты временного размещения: гостиница «Ахтуба» – ул. Сталинградская, 8, тел. 8 (8443) 21-10-11; санаторий-профилакторий «Ахтуба» – ул. Набережная, 2д, тел. 8 (8443) 41-07-71, 34-14-01, 34-20-32; гостиница «Спорт-отель» – ул. Набережная, 2а/2, тел. 8 (8443) 55-67-67, 55-67-48, 8-961-079-48-32.Кроме того, с призывом оказать помощь беженцам к волжанам обратились руководители городских общественных организаций «Детский фонд», «Союз женщин города Волжского» и Совет отцов. В организациях просят откликнуться волжан и принести посильную помощь - детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, товары первой необходимости в отделение «Детского фонда» по адресу: пр. Ленина, 97.Уточнить список необходимых беженцам вещей можно по телефону 8 (8443) 27-71-78, помощь принимается с 10 до 16 часов, пояснили в мэрии.На призыв о помощи отозвались также представители предпринимательского сообщества. Крупные гипермаркеты приняли решение о выделении беженцам продуктов первой необходимости, кондитерских изделий, чая, средств гигиены, хозяйственных товаров и т.д.С призывом временно разместить жителей Донбасса в своих домовладениях или в имеющемся свободном жилье обратился к жителям и глава Камышинского района Алексей Самсонов.Напомним, первые беженцы приехали в Волгоградскую область накануне. Из резервного фонда Волгоградской области выделено уже более 83 миллионов рублей на размещение семей.