Беженцев из Донбасса готовы принять жители Волгоградской области

Кроме того, с призывом оказать помощь беженцам к волжанам обратились руководители городских общественных организаций «Детский фонд», «Союз женщин города Волжского» и Совет отцов. В организациях просят откликнуться волжан и принести посильную помощь - детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, товары первой необходимости в отделение «Детского фонда» по адресу: пр. Ленина, 97.
Уточнить список необходимых беженцам вещей можно по телефону 8 (8443) 27-71-78, помощь принимается с 10 до 16 часов, пояснили в мэрии.
На призыв о помощи отозвались также представители предпринимательского сообщества. Крупные гипермаркеты приняли решение о выделении беженцам продуктов первой необходимости, кондитерских изделий, чая, средств гигиены, хозяйственных товаров и т.д.
С призывом временно разместить жителей Донбасса в своих домовладениях или в имеющемся свободном жилье обратился к жителям и глава Камышинского района Алексей Самсонов.
Напомним, первые беженцы приехали в Волгоградскую область накануне. Из резервного фонда Волгоградской области выделено уже более 83 миллионов рублей на размещение семей.