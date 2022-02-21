



Губернатор Волгоградской области 21 февраля проведал беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывших накануне вечером в регион. Утро понедельника Андрей Бочаров начал с поездки в гостиницу «Ахтуба» на территории города Волжского.

В гостиницу «Ахтуба» поступили 95 детей, 96 женщин и 8 мужчин.

- Нас с самого начала предупредили о приезде беженцев, мы готовились, - рассказал журналистам директор гостинцы «Ахтуба» Александр Чернов. – Подготовлен номерной фонд, организовано питание. Со стороны проживающих жалоб нет, только благодарность.





В настоящее время на территории гостиницы развернут оперштаб, в котором работают представители соцзащиты и миграционной службы МВД.

- В одном зале работает соцзащита, в другом – Сбербанк. Работа ведется по разным направлениям, вплоть до того, что на месте рассматривают возможности покупки и передачи беженцам сим-карт для телефонов, - говорит Александр Чернов. – Первый день сложный и немного суетной, но серьезных проблем не возникает.

Кроме работников соцзащиты и миграционной службы, в гостинице «Ахтуба» оказывают помощь жителям ДНР и ЛНР представители Пенсионного фонда. С детьми в то время, пока мамы заняты оформлением бумаг, работают психологи и педагоги. Пожилым людям помогают волонтеры Молодежки ОНФ.





Общаясь с беженцами, Андрей Бочаров в первую очередь справился об их здоровье.

- Все хорошо, сейчас только вот попросили сестричку, чтобы пришли и измерили сахар и давление, а так хорошо. Здоровья вам, - сказала одна из женщин, обращаясь в волгоградскому губернатору.

Солидарна со своими «соседями» по ПВР и Евгения Федоровна Голубева из Первомайского.

- Настолько приняли нас хорошо, даже не знаю, как выразить это. Спасибо и Президенту России, и МЧС, и губернатору. Путь был тяжелый, но сейчас все замечательно. Встретили как родственников. А там, конечно, страшно: столько отстроили мы с 2014 года, а сейчас стреляют по нашим домам.

- Надо потерпеть и подождать. Все нормализуется, — выразил уверенность Андрей Бочаров.