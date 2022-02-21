«Запахло весной»: в Волгоградской области потеплеет до +11

Полезно знать 21.02.2022 20:22
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21.02.2022 20:22
Плюсовую температуру и солнце прогнозируют синоптики в Волгоградской области 22 февраля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.
Так, ночью будет дуть южный и юго-западный ветер 4-9 м/с. До утра температура воздуха прогнозируется от -4 до +1, местами при прояснении до -7 градусов по Цельсию. В отдельных районах синоптики обещают гололед и изморозь. Однако уже утром на смену холоду придет теплая погода – от +3 до +7 градусов тепла, местами до +11. Утром и днем ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Осадков в регионе не ожидается.
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