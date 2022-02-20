



Ледяной дождь, мокрый снег, туман и гололед ожидаются в Волгоградской области в понедельник, 21 февраля.

По данным Волгоградского ЦГМС, ночью температура воздуха опустится в северных районах до -5º, днем на юге региона воздух прогреется до +7º. Синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Уже во вторник в регион придет настоящая весна: небо прояснится, а столбики термометров поднимутся до +12º.