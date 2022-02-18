Электричка сбила молодого парня на Мамаевом кургане в Волгограде





Электропоезд «Волгоград-I – Волжский» сбил молодого мужчину на подъезде к платформе «Мамаев курган» в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, ожидавшие прибытия электрички, юноша подает признаки жизни и даже пытался подняться на ноги. На место вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, молодой человек шел между путями, когда к платформе приближались навстречу друг другу два электропоезда. Машинисты сигналили ему, однако юноша не реагировал на приближение электричек. Оба состава начали торможение, но столкновение с человеком было неизбежным, и юношу закрутило между вагонами. Машинисты обеих электричек вышли из локомотивов и поспешили на помощь пострадавшему.